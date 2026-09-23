永慶：消費者房價看法由「看跌」轉向持平 比重增至43%

根據永慶房屋2026年第4季網路會員調查，看漲房價的比例較上季增加2個百分點至29%；而房價持平比例較上季再上升，從上季的37%增加至本季的43%，顯示消費者看待第4季房價由「看跌」轉向「持平」；看漲房價的比例較上季增加2個百分點至29%；而房價持平比例較上季再上升，從上季的37%增加至本季的43%，顯示消費者看待第4季房價由「看跌」轉向「持平」。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，今年台灣出口表現連34紅，顯示整體經濟動能強勁，加上AI產業帶旺出口與企業獲利，台股仍處高檔，資本市場財富效果發酵，使消費者對房價下跌的預期持續收斂，看跌氛圍降溫。然而，在信用管制續行的狀況下，市場資金面依然受到限制，因此，消費者看跌房價比例雖已下降，但主要轉向持平，並未全面看漲房價。

消費者對2026年第4季的景氣表現有何看法呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，景氣與上季持平比例56%最多，看好景氣比例為26%，看壞景氣比例僅18%，顯示消費者對下一季景氣看法仍呈相對樂觀。陳賜傑補充，隨著全球AI產業持續蓬勃發展，台灣憑藉半導體及電子供應鏈的競爭優勢，成為AI浪潮的主要受惠者之一，帶動台灣出口表現持續暢旺，整體經濟景氣穩健回升，景氣燈號連八紅，也激勵台股表現強勁，市場投資信心提升。

那麼，消費者對今年下半年通膨的看法為何？陳賜傑表示，根據調查結果顯示，認為通膨會上升的比例高達58%，持平比例為39%，僅有3%消費者認為通膨會下降。由此可見，多數消費者仍認為下半年通膨可能會上升或與現在持平。

本次調查也針對今年下半年央行利率決策詢問消費者的意見，根據調查結果顯示，消費者認為會升息半碼以上比例從上季的42%又上升至44%，維持不變比例也高達51%，認為會降息半碼以上比例僅剩5%，顯示消費者仍擔心下半年的通膨狀況及國際油價處高檔，因此，認為會升息比例小幅上揚。

青安3.0於8月正式上路，新增年齡及所得限制，分別是申貸人年齡須未滿50歲、申貸者個人年所得總額不得超過200萬元，那麼，消費者是否贊成這些限制呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，65%贊成年齡限制，67%贊成所得限制，顯示多數消費者皆認為這兩項限制並無對其造成影響，反而認為能精準支持青年無房族購屋。

青安3.0也有針對新婚、育兒家庭提高貸款上限，新婚2年內最高可貸1,200萬元、育有未成年子女最高可貸1,500萬元，這項優惠會使消費者購屋意願提升嗎？陳賜傑表示，據調查結果顯示，42%消費者會因新婚、育兒貸款額度上限提高進而提升購屋意願，若能用提高貸款上限，促進新婚及育兒的比例變高，對整體社會也會帶來正面效果。

消費者若目前有購屋需求，購屋的動機為何呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，有40%為換屋需求、36%為首購需求，投資需求僅剩6%，顯示在政策有效抑制短期炒作下，整體房市呈自用當道。至於消費者偏好買屋齡多大的房屋呢？5年內新成屋與5-10年中古屋比例最高，兩者合計82%，顯示多數消費者皆偏愛屋齡相對年輕的房屋。

那麼，消費者偏好購買的房數為何？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，七都呈現區域分化的現象，雙北市、桃園市有逾8成消費者青睞2~3房的產品，而新竹以南的四大都會區消費者則鎖定3房以上產品，反映中大坪數的需求仍高。

根據永慶房屋2026年第4季網路會員調查，調查指出，65%贊成年齡限制，67%贊成所得限制，顯示多數消費者皆認為這兩項限制並無對其造成影響，反而認為能精準支持青年無房族購屋。圖／永慶房產集團提供

根據永慶房屋2026年第4季網路會員調查，與第3季相比，看跌房價比例從36%下降至28%，消費者看跌氛圍持續降溫。圖／永慶房產集團提供

根據永慶房屋2026年第4季網路會員調查，針對今年下半年央行利率決策詢問消費者的意見，消費者認為會升息半碼以上比例從上季的42%又上升至44%，維持不變比例也高達51%，認為會降息半碼以上比例僅剩5%，顯示消費者仍擔心下半年的通膨狀況及國際油價處高檔，因此，認為會升息比例小幅上揚。圖／永慶房產集團提供

根據永慶房屋2026年第4季網路會員調查，消費者對2026年第4季的景氣表現，認為景氣與上季持平比例56%最多，看好景氣比例為26%，看壞景氣比例僅18%，顯示消費者對下一季景氣看法仍呈相對樂觀。圖／永慶房產集團提供

根據永慶房屋2026年第4季網路會員調查，消費者若目前有購屋需求，40%購屋動機為換屋需求、36%為首購需求，投資需求僅剩6%，顯示在政策有效抑制短期炒作下，整體房市呈自用當道。圖／永慶房產集團提供

根據永慶房屋2026年第4季網路會員調查，消費者對今年下半年通膨的看法，認為通膨會上升的比例高達58%，持平比例為39%，僅有3%消費者認為通膨會下降。由此可見，多數消費者仍認為下半年通膨可能會上升或與現在持平。圖／永慶房產集團提供