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台股狂漲、AI帶旺信心！房價看跌氛圍退燒 永慶調查：43%看持平

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

房市看跌氛圍持續降溫。永慶房產集團23日發布2026年第4季網路會員調查，消費者對房價看法明顯由「看跌」轉向「持平」，看跌比例較上季大減8個百分點至28%，看漲比例也升至29%，持平則攀升至43%，顯見民眾對房價信心逐步回穩。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，今年台灣出口表現連34紅，顯示整體經濟動能強勁，加上AI產業帶旺出口與企業獲利，台股仍處高檔，資本市場財富效果發酵，使消費者對房價下跌的預期持續收斂，看跌氛圍降溫。然而，在信用管制續行的狀況下，市場資金面依然受到限制，因此，消費者看跌房價比例雖已下降，但主要轉向持平，並未全面看漲房價。

消費者對2026年第4季的景氣表現上，與上季持平比例56%最多，看好景氣比例為26%，看壞景氣比例僅18%，顯示消費者對下一季景氣看法仍呈相對樂觀。

陳賜傑補充，隨著全球AI產業持續蓬勃發展，台灣憑藉半導體及電子供應鏈的競爭優勢，成為AI浪潮的主要受惠者之一，帶動台灣出口表現持續暢旺，整體經濟景氣穩健回升，景氣燈號連八紅，也激勵台股表現強勁，市場投資信心提升。

消費者對今年下半年通膨的看法方面，認為通膨會上升的比例高達58%，持平比例為39%，僅有3%消費者認為通膨會下降，顯見多數消費者仍認為下半年通膨可能會上升或與現在持平。

央行利率決策上，消費者認為會升息半碼以上比例從上季的42%又上升至44%，維持不變比例也高達51%，認為會降息半碼以上比例僅剩5%，顯示消費者仍擔心下半年的通膨狀況及國際油價處高檔，因此，認為會升息比例小幅上揚。

消費者若目前有購屋需求，購屋的動機為何呢？有40%為換屋需求、36%為首購需求，投資需求僅剩6%，顯示在政策有效抑制短期炒作下，整體房市呈自用當道。

至於消費者偏好買屋齡多大的房屋呢？5年內新成屋與5-10年中古屋比例最高，兩者合計82%，顯示多數消費者皆偏愛屋齡相對年輕的房屋。

那麼消費者偏好購買的房數為何？陳賜傑說明，七都呈現區域分化的現象，雙北市、桃園市有逾8成消費者青睞2~3房的產品，而新竹以南的四大都會區消費者則鎖定3房以上產品，反映中大坪數的需求仍高。

資料來源／永慶房產集團
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