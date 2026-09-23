航港局今年第三次航海人員測驗榜示 合格率逾兩成

2026年第三次航海人員測驗榜示典禮於9月23日上午在交通部航港局舉行。本次測驗報名人數697人，全程到考人數593人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副64人、一等管輪44人、二等船副16人、二等管輪12人，共計136人，合格率為22.93%。

湛藍海洋是通往世界的樞紐，亦為青年世代投身國際、實現抱負的絕佳領域。此次憑藉嚴謹實力脫穎而出的海事新秀，不僅展現出扎實的專業素養，更標誌著這批產業生力軍正式取得航向全球、開拓嶄新篇章的通行證。

本次測驗順利登榜的高雄科技大學航運技術系張同學，入學前曾於海軍艦艇單位服役。當初為減輕家庭經濟負擔，她選擇加入海軍兼顧家計與海上嚮往，退伍後在同樣通過航海人員測驗的雙胞胎姊姊鼓勵下，勇敢重返校園深造。回憶在校期間，她對「操船學」模擬機課程印象深刻，在擬真的駕駛台前親自下達舵令與俥令，讓抽象理論瞬間立體化。面對測驗，張同學展現創新思維，善用AI工具整理講義脈絡與考古題關鍵，並強調「平時扎實累積」才是考前得心應手的關鍵，鼓勵學弟妹及早取得門票，用實力航向未來。

另一位傳承父親衣缽的順利合格者，是從小受父親船上工作耳濡目染的高雄科技大學航運技術系林同學。高中升學時，她循著父親的足跡選擇航海科系，並在大二時登上「御風輪」進行半個月的教學實習，首次將課堂所學與實體船舶儀器連結，深刻體會到現場操作的魅力。在備考策略上，林同學採取「考古題結合課本」的扎實打法，將錯題回歸課本觀念釐清，並針對各科重點整理出個人專屬筆記。即將前往航商實習的她，期許自己能與父親一樣在同個領域持續奮鬥，也勉勵學弟妹只要找到適合自己的步調，持續累積就能邁向目標。

面對全球海運市場穩健發展的浪潮，擁有卓越技能與強大適應力的專業新血，正是維持台灣海洋競爭力的關鍵基石。遠洋事業不僅能拓展國際視野，更是充滿成就感的精采旅程。航港局期盼號召更多具備抱負的明日之星踴躍投身海事行列，攜手迎向無垠藍海，在國際航路上開創無可限量的前程。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（2026年9月24日起2026年10月3日止），登入MTNet 「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

此外，2026年度第四次航海人員測驗將於2026年11月21日至22日舉行，採網路報名，報名時間自2026年9月24日9時起至2026年10月5日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。