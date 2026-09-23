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星宇攜手美國航空啟動 聯營航班延伸北美內陸航點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空擴大北美航網便利性宣佈與美國航空啟動聯營航班 延伸北美內陸航點。星宇／提供
星宇航空擴大北美航網便利性宣佈與美國航空啟動聯營航班 延伸北美內陸航點。星宇／提供

星宇航空（2646）與美國航空聯營航班23日正式開賣，以共掛航班方式營運星宇航空跨洋航線及美國航空北美內陸航線。

星宇航空表示，透過本次合作，星宇航空旅客自台北飛抵北美後，可無縫轉接美國航空共掛航班延伸至內陸多達20個主要城市。

同時，美國航空旅客亦能透過星宇航空便捷的跨太平洋航網，經由台北轉機前往亞洲各大熱門目的地。

星宇航空執行長翟健華表示，與美國航空的聯營合作是星宇航空重要的里程碑，很高興能有如此堅強的夥伴，結合星宇的亞洲航線與美國航空綿密的北美網絡，除可大幅提升彼此的競爭優勢，亦可為雙方旅客打造更順暢無縫的跨國旅程。

美國航空聯盟資深副總Anmol Bhargava表示，台北是全球旅客商務、探親及休閒旅遊的重要目的地。我們很高興與星宇航空合作，為旅客提供更多元的旅行選擇。此次合作不僅強化我們的全球航網，也為旅客開啟更多具競爭力的行程選項。我們期待與星宇航空持續合作，為旅客創造更加豐富且優質的旅行體驗。

美國航空為全球最大航空公司之一，於北美擁有超過200個航點，會員人數更超過億人。透過雙方聯營合作，亞洲旅客可搭乘星宇航空飛抵洛杉磯、鳳凰城，接著轉乘美國航空共掛航班，前往紐約、費城、芝加哥、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯等共20個城市。北美內陸的旅客亦可自洛杉磯、加州安大略、西雅圖及舊金山等銜接星宇航空越洋航段，快速抵達台北或進一步利用星宇航空綿密的區域航網，前往超過25個亞洲重要城市。

凡預訂聯營航班之旅客，均可享有「一本票」與「行李直掛」至最終目的地的便利體驗，轉機過程省去重新提領行李與報到的繁瑣流程。此外，雙方會員里程合作亦積極籌備，未來雙邊會員搭乘聯營航班，將可互相累積里程並兌換酬賓機票，大幅提升雙邊里程的使用彈性與多元性。

星宇航空今年初開闢台北-鳳凰城航線，美國西部已大致布局完成，未來也將逐步拓展航點至美國中部及東部。隨著與美國航空持續深度合作，搭配星宇航空於亞洲及北美的持續拓點，將可滿足全球旅客不同的旅遊需求，提供優質、順暢的飛行選擇。

美國航空 航班 星宇

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