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北市房市6月交易量減少3.68% 住宅價格指數上升0.40%
台北市政府地政局公布115年6月房市交易資料，當月實價登錄交易件數為524件，較5月544件減少20件、月減3.68%；不過交易總額達203.46億元，較5月190.97億元增加12.49億元、月增6.54%。住宅價格指數則為131.03，較5月130.51上升0.40%，房市呈現交易量減、交易總額及住宅價格指數上升的情況。
地政局表示，6月實價登錄交易量共524件，較去年同期519件增加5件、年增0.96%；交易總額203.46億元，較去年同期163.37億元增加40.09億元、年增24.54%。
從各行政區來看，6月交易量呈現5區增加、6區減少、1區持平。其中，大安區交易量較5月增加23.64%，為增幅最大行政區；大同區則較5月減少38.24%，減幅最大。
交易總額方面，6月前三名依序為大安區39.08億元、信義區32.80億元及中山區31.78億元；大同區交易總額最低，為5.14億元。以交易總額最高的大安區與最低的大同區相比，兩者相差約6.6倍。
各行政區交易總額變化方面，大安區較5月增加36.79%，為增幅最大行政區；大同區則較5月減少48.75%，為減幅最大行政區。
住宅價格方面，6月全市住宅價格指數為131.03，較5月130.51上升0.40%，較去年同期127.57上升2.71%。
若進一步觀察不同住宅類型，6月大樓住宅價格指數為143.08，較5月142.33上升0.53%；公寓住宅價格指數114.00，較5月113.73上升0.24%；小宅住宅價格指數130.45，較5月130.05上升0.31%。
地政局表示，從全市、大樓、公寓及小宅住宅價格指數的月線、季線及半年線趨勢觀察，各類型住宅價格指數均呈現上升。
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