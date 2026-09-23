北市房市6月交易量減少3.68% 住宅價格指數上升0.40%

2026年第三次航海人員測驗榜示典禮於9月23日上午在交通部航港局舉行。本次測驗報名人數697人，全程到考人數593人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副64人、一等管輪44人、二等船副16人、二等管輪12人，共計136人，合格率為22.93%。

2026-09-23 14:45