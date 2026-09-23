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EG 市況轉佳 南亞、東聯營運添助力

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

業者指出，因荷莫茲海峽通行受阻，中東地區乙二醇（EG）產能難以大規模運往亞洲，最大市場中國大陸的EG需求持續看升，EG市況轉佳，主要業者南亞（1303）、東聯（1710）營運進補。

南亞先前指出，近來EG市況轉佳，主要是中東部分EG產能因戰爭而受損尚未恢復，導致中國大陸EG到港量不足，華東港口庫存大幅下滑，推升EG售價。東聯也表示，由於中國大陸是最大EG市場，且仰賴中東貨源，國際上雖仍有加拿大、美國也外售EG，但因為國際貿易障礙等因素，要大量進入大陸市場仍有一定難度。

南亞表示，已因應市況，於8月下旬加開麥寮一條產線，並於美國產線既定的檢修完成後提高生產量。東聯也調升兩岸EG開動率，目前林園廠開動率90%、揚州廠達100%。

業者日前也表示，近期原油、石油腦及乙烯價格持續走高，但從近兩月各類塑化產品價格表現來看，多數產品仍難以充分反映原料成本上漲，僅EG及EO廠商較能吸收原料漲幅並轉嫁至產品價格，帶動EG、EO獲利表現相對突出。

至於下游需求，業者則坦言，聚酯需求仍相對保守，並未完全反映「金九銀十」行情，下游運轉率約為75%，低於過去旺季的90%表現。預期仍將抑制原料的漲幅，但整體而言，EG相較於其他石化原料，表現仍屬強勁。

東聯 南亞 荷莫茲海峽

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