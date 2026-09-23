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台灣軌道產業拚出海 交通部攜40業者搶進國際市場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

全球規模最大的軌道及運輸科技展「德國柏林國際交通運輸技術展覽會（InnoTrans 2026）」22日至25日在柏林國際會展中心舉行，適逢展會創辦30周年，台灣今年首度以國家館形式參展，由交通部鐵道局籌設「台灣館」，集結14家產官學研單位，另有26家台灣廠商於展場其他區域參展，合計40家台灣業者搶進國際舞台，展現台灣軌道產業整合實力。

此次台灣館以「Powering Railway Resilience from Taiwan（台灣－軌道韌性技術合作夥伴）」為主題，整合台灣高鐵、台鐵公司、國立台北科技大學、廣運機械、中華電信、群創光電、太能系統、至鴻科技、工研院及桃園捷運等14家產官學研單位，展出列車控制與管理系統（TCMS）、車載通訊、軌道偵測、智慧維修、即時資訊管理、平交道安全，以及軌道維修關鍵設備與零組件等技術。

台灣館22日舉行開幕式，交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君及駐德國代表處大使谷瑞生出席，台灣高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠，以及德國、日本、英國、美國、義大利、孟加拉、韓國、奧地利、新加坡等國軌道業界代表也到場交流。

陳世凱表示，台灣雖然不大，但過去百年間持續投入高鐵、台鐵、都市捷運及輕軌等軌道建設，近10年更推動環島鐵路電氣化、高鐵升級及都會捷運網絡擴展。這次適逢InnoTrans創辦30周年，台灣首度設立專屬國家館，代表台灣軌道產業正式以更完整的產業鏈形象走向國際。

陳世凱指出，未來10年將是台灣軌道產業升級的重要階段，政府除持續投入軌道建設，也將由鐵道局推動產業整體發展。鐵道工程代表一個國家的工程、科技與製造能量，台灣目前具備一定基礎，下一階段關鍵在於強化「跨平台整合能力」。

他表示，台灣具備AI、數位孿生及資通訊等科技優勢，未來可進一步導入軌道系統，並持續強化車輛設計、系統整合、核心機電，以及檢測驗證等能力，建立軌道產業發展基礎。

楊正君表示，過去台灣廠商多以個別攤位參加InnoTrans，今年首度成立台灣館，是國內軌道產業多年來共同努力的成果。此次以「軌道韌性」為主軸參展，除讓國際看見台灣軌道技術，也希望藉此與全球軌道產業建立合作關係。

楊正君指出，除了台灣館14家代表機構外，還有26家台灣廠商分布在展場各區參展，顯示台灣已具備完整的軌道技術與供應鏈能量。透過國家館形式整合產業，可進一步提高台灣軌道產業在國際市場的能見度。

交通部近年持續推動軌道系統備品國產化及自主研發，此次參展也聚焦智慧化與關鍵技術，包括列車控制、車載通訊、軌道偵測、智慧維修及安全監控等領域，呈現台灣從軟體、硬體到場域驗證的整合能力。

陳世凱在展會期間也與台灣參展業者交流，並參訪德國、法國、韓國、奧地利及日本等國運輸企業，了解智慧維修、人工智慧、數位孿生、關鍵設備及安全監控等技術發展趨勢。

交通部表示，此次台灣首度以「國家隊」形式參加InnoTrans，除展示台灣軌道產業成果，也盼藉由國際展會與全球交通科技業者建立直接交流管道，推動國產軌道技術接軌國際供應鏈，擴大台灣軌道產業的海外合作版圖。

交通部 高鐵 柏林

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