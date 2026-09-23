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北市小宅房價還在漲 這區年漲幅11%、打敗大安區5.5%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區25坪以下小宅產品房價漲幅，其中，中正區以11%的年增幅居冠，平均單價從每坪106.8萬元攀升至118.6萬元。中信房屋研展室／提供
中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區25坪以下小宅產品房價漲幅，其中，中正區以11%的年增幅居冠，平均單價從每坪106.8萬元攀升至118.6萬元。中信房屋研展室／提供

隨著小家庭、單身族群不斷增加，小宅產品越來越受到市場關注。中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區25坪以下小宅產品房價漲幅，其中，中正區以11%的年增幅居冠，平均單價從每坪106.8萬元攀升至118.6萬元。

其後分別是大安區（5.5%）、萬華區（5%）、士林區（4.1%）、松山區（2.7%）。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，台北市房價高高在上，低總價小宅反而成為不少購屋民眾的替代選項，加上部分物件兼具學區、交通及成熟商圈等優勢，價格表現自然更有韌性。

莊思敏指出，中正、大安、松山毋庸置疑是台北市的核心精華區，房價更是長期處於天花板級別，對於有預算考量的購屋民眾來說，便會優先選擇小宅產品，透過縮小坪數來壓低總價，換取黃金門牌的入場券。

至於士林、萬華近年則受惠於北士科、捷運萬大線等建設題材挹注，區域能見度持續提升，也同步帶動區域房市交易量能的走揚。

對於中正區小宅房價漲幅高居台北市之冠，中信房屋東門永康加盟店店長陳政燕表示，中正區行政、商業及教育資源集中，生活機能完善，自住需求穩定，區域房價表現本就有很強的支撐力道。

尤其中正區的中正國中又是備受矚目的明星學區之一，學區條件與設籍需求也進一步推升了周邊小宅產品的市場熱度。

以中正國中周邊的「中正香榭」、「中正模範生」等社區為例，儘管每坪成交單價高達150-170萬元，但由於套房產品的總價多落在1,900至2,000萬元左右，對學生家長來說仍然很有吸引力。

莊思敏表示，小宅雖然具有低總價、易入手等優勢，但購買前仍有一些眉角需要特別留意。首先是貸款問題，銀行給予套房產品的貸款成數及貸款條件通常不如一般住宅，購屋民眾可能需要準備較高比例的自備款。

其次是格局與面積，小宅扣除公設比後，實際使用空間相對有限，建議購屋民眾要實地走訪，檢視採光、通風、收納及格局配置等條件，確認是否符合自身需求。再者，若購屋目的包含設籍或學區需求，務必要事前確認學區劃分及入學資格，避免因資訊落差影響後續入學規劃。

小宅 北市 漲幅

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