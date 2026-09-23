桃園「可負擔住宅」吸引美日取經 美市長經驗談：別讓房子淪變現工具
高房價成為各國年輕世代共同難題，桃園首創「可負擔住宅」，採「只賣不租」模式，並設下轉售限制，避免住宅淪為炒作標的，政策也吸引美、日城市關注。美國德州嘉倫市、日本千葉縣等訪團近日走訪中路3號社會住宅，嘉倫市長赫德里克分享當地3年推動經驗，直言政府須讓民眾理解房屋所有權觀念，避免住宅成為變現營利工具，才能真正幫助年輕世代。
「2026台灣設計展在桃園」將登場，桃市府近日邀請締盟城市參與，外賓此行除參觀展會，也實地了解桃園住宅政策。桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲表示，桃園面臨首都人口外溢及青年居住壓力，近年持續調整社宅政策，優先承租標準已放寬至育有1名子女或懷孕中的家庭，未來新專案還規畫為新婚夫妻保留專屬戶數。
另一項受到外賓關注的政策，是桃園率全國之先推動的「可負擔住宅」。市府結合住宅政策與大眾運輸導向發展（TOD），在公共設施充足、交通便利地區，透過容積政策取得住宅，再以低於市價、符合薪資合理負擔的價格，優先出售給符合資格的年輕婚育家庭。
這類住宅與一般商品住宅最大的差異，在於設有轉售限制。屋主未來若要脫手，須以原價經政府認可的合理調整後回售政府，或轉售給同樣符合資格者，藉此形成政府可控制價格的封閉交易機制。市府將可負擔住宅與社會住宅定位為住宅政策兩大支柱，前者「只賣不租」、後者「只租不賣」。
日本千葉縣綜合企畫部國際・交通擔當部長田中泰史表示，千葉縣與桃園都擁有國際機場且鄰近首都，同樣面臨首都高房價帶來的年輕人口外移問題，如何承接外溢人口、提供適合青年居住的環境，已成地方政府重要課題。
赫德里克則分享嘉倫市推動可負擔住宅3年的經驗，指出政策面對反對聲浪時，政府必須投入更多時間與民眾溝通，建立正確的房屋所有權觀念，避免住宅資源被當成營利工具。
訪團昨也前往青山河濱公園及桃園市立圖書館青埔智慧科技分館，了解互動科技及行動書車等服務。市府表示，此次設計展共邀請15位駐台使節及31位締盟外賓來桃參訪。
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