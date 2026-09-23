和美青宅59戶住宅預定2028年完工 15%優先開放和美區鄉親抽籤

彰化第4座青年住宅—和美鎮青年住宅舉號建統包工程今天動土，共規劃興建地下1層、地上8層建築，將提供1房型20戶及2房型39戶，共59戶，預計2028年中完工，規劃了 15% 戶數先行提供給和美、伸港和線西鄉親抽籤，再開放給全縣鄉親抽籤。

主持動土儀式的縣長王惠美表示，縣府目前推動的青年住宅，從員林、伸港、溪湖到和美，總共規劃有 277 戶，和美青年住宅工程總經費達3.8億元，占地531坪，地理位置非常優越，緊鄰高中、國中小、菜市場和古蹟，並規畫有30個汽車車位格和88個機車車位，非常適合年輕人來居住，在孩子出生之後，生活會更加方便。

和美鎮長林庚壬表示，和美青宅由縣府規劃將和美國小旁的老舊宿舍重新改建，為和美的年輕人打造優質的居住環境，預計興建59戶只售不租的青年住宅，且提供15%額度給在地鄉親抽籤申購，希望鄉親把握機會。

青年發展處表示，和美鎮發展條件良好，既有都市機能與產業發展基礎穩健，生活圈完整，商業、餐飲及日常採買等機能便利，青年在地就業與生活需求均能獲得良好支持。和美青年住宅選擇在生活機能成熟的區域推動，除提供適合青年居住的住宅空間外，也可以進一步強化居住、就業與地方發展之間的連結。

青發處表示，和美青年住宅動土後，將配合工程期程辦理後續承購申請及資訊公告等事項，相關申請資格、受理方式及開放申請時程，將依工程進度適時公布，請青年朋友持續關注彰化縣政府青年發展處網站https://youth.chcg.gov.tw

彰化第4座青年住宅—和美鎮青年住宅舉號建統包工程今天動土，共規劃興建地下1層、地上8層建築，將提供1房型20戶及2房型39戶，共59戶，預計2028年中完工。記者劉明岩／攝影

彰化第4座青年住宅—和美鎮青年住宅舉號建統包工程今天動土，共規劃興建地下1層、地上8層建築，將提供1房型20戶及2房型39戶，共59戶，預計2028年中完工。示意圖／彰化縣政府提供

彰化第4座青年住宅—和美鎮青年住宅舉號建統包工程今天動土，共規劃興建地下1層、地上8層建築，將提供1房型20戶及2房型39戶，共59戶，預計2028年中完工。示意圖／彰化縣政府提供

彰化第4座青年住宅—和美鎮青年住宅舉號建統包工程今天動土，共規劃興建地下1層、地上8層建築，將提供1房型20戶及2房型39戶，共59戶，預計2028年中完工。示意圖／彰化縣政府提供