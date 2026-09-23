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FUNNOW 集團獲和泰汽車策略投資千萬美元 將與「去趣」合作

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

東南亞生活科技集團FUNNOW Group 23日宣布，獲和泰汽車（2207）策略投資1,000萬美元（約新台幣3.18億元）。FUNNOW將與和泰旗下旅遊規劃平台「去趣chicTrip」展開深度業務合作。本輪資金將用於加速 FUNNOW 海外市場擴張、AI技術研發等，共同打造從行前規劃到「最後一刻即時預訂」的一站式跨國生活體驗服務。

FUNNOW首波合作鎖定國人出國首選日本市場。觀光署統計，今年1至7月國人赴日人次已突破467 萬，年增 20.85%。FUNNOW將透過去趣平台，把在地預訂元件整合進用戶的旅程規劃流程，讓用戶能一鍵同步完成日本在地餐廳與特色體驗的即時預訂，實現無縫接軌的跨境旅遊體驗。

FUNNOW共同創辦人暨執行長陳庭寬表示，FUNNOW集團使命是讓預訂變得更簡單，讓忙碌的都會人能更簡單地享受生活。合泰的策略投資，讓FUNNOW透過去趣延伸到計畫出行的消費者，也讓台灣消費者到日本旅遊時，能透過FunNow享受在地即時預訂服務。

完成本輪策略投資後，FUNNOW加強規劃AI時代都會玩樂的探索與預訂市占率將，完成B2C到B2AI2C 的企業轉型。FUNNOW除自身行程訂購服務外，包含去趣的策略合作夥伴與ChatGPT等AI入口，提供消費者最簡單便利的都會玩樂預訂體驗。

FUNNOW作為台灣軟體新創，積極以併購擴大規模。包括2020年併購馬來西亞 TABLEAPP、2021 年併購台灣親子體驗平台Niceday與2023年併購東南亞 Eatigo。策略投資人包含B輪的KKday與C輪的和泰汽車，期待透過打群架戰術面對國際市場的競爭。FUNNOW已經在7月與台新證券簽約進入上市輔導階段，和泰參與IPO前募資。

本次策略結盟，「去趣 chicTrip」將逐步整合 FunNow豐富的預訂元件，導入涵蓋台灣、日本及東南亞地區的精選餐廳酒吧、特色住宿與休閒娛樂活動。雙方聚焦跨國旅遊元件覆蓋率的提升，並導入AI行程規劃結合即時訂位的創新應用。去趣用戶將能享受從「旅遊靈感探索、智慧行程規劃」到「即時預訂付款」的一站式無縫體驗，提升旅遊的便利性。

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