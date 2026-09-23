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台中捷運千億橘線拍板 霧峰房市迎黃金十年發展期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
隨著捷運橘線利多持續發酵，區內指標成屋與預售新案皆受到買盤青睞。業者／提供
隨著捷運橘線利多持續發酵，區內指標成屋與預售新案皆受到買盤青睞。業者／提供

中捷橘線正式邁入綜合規劃的重要階段，這項預估總經費約1,602億元的重大軌道建設，未來將有望打通全市大眾運輸的任督二脈。而霧峰作為橘線規劃的主要節點之一，據樂居統計，近三年房價漲幅已達12.57%。專家指出，該區不僅坐擁完善醫療資源與豐富綠意腹地，如今在國家級建設藍圖的加持下，正迅速褪去市郊蛋白區的舊有印象，蛻變為大台中南翼的門戶樞紐。

看準這波長線發展契機，從首購、換屋到豪墅，各類產品皆強勢吸引市場買盤提前進場關注，尤其在建設利多尚未完全反映於現狀之際，當下正成為自住與置產族群審慎評估、搶占先機的重要時點。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，過去霧峰受惠於74號快速道路的開通，已大幅縮短了與都會區的通勤時間，如今捷運橘線的推進，更為大眾運輸路網的最後一塊拼圖指明了方向，預期將串聯水湳經貿園區、一中商圈與台中軟體園區等千億產值核心節點，並向南延伸至大里、霧峰，長遠來看，意味著在地居民將「一車到底」直達台中精華商業區與國際機場。而這條軌道大動脈目前已開始引導具備遠見的人流與資金提前向南擴張。

看準霧峰生活圈的發展潛力，七期品牌建商銳宇開發建設在廣達6,000坪的基地上推出電梯別墅莊園「銳宇寬仁」，該案座落歷時30年開發的「朝陽國家公園特區」，基地周圍環繞近40萬坪的森林綠覆。全區僅規劃76戶，提供40至120地坪的產品，建築外觀則結合崗石城堡與木紋鋁格柵的現代設計，戶戶擁有5.8至6.4米大面寬與3.6米挑高客廳，樓層規劃地上3至4層樓與前院停放2至4部車的寬敞空間。

銳宇開發建設經理張宇凡表示，目前總價2,599萬起，近期實品屋全新落成，以全屋精裝修的真實場景，讓客戶直觀體驗「拎包入住」的便利。此外，「銳宇寬仁」搭配專屬獨立保全管家，除了居家清潔等基礎服務，亦備有專屬禮賓車提供高鐵與市區接駁，成功切中企業主對資產配置與生活品質的需求，開案迄今已揭露30筆成交。

隨著捷運橘線利多持續發酵，區內指標成屋與預售新案皆受到買盤矚目。同樣位於朝陽國家公園特區的「百昱海德堡莊園」，基地面積2659坪，規劃地坪30至85坪產品，據樂居統計今年亦有5筆成交。

「富貴京品」則鎖定當地剛性需求市場，於486坪基地規劃2至3房、23至35坪產品，今年揭露23筆實登。金億興建設近期另於柳豐路推出大樓產品「遠見亞洲」，該案於344坪基地上規劃26至36坪產品，預計2030年完工。

張宇凡說明，霧峰之所以被視為大台中最值得期待的黑馬之一，除了千億軌道紅利外，更在於其難以複製的區域底蘊。這裡擁有亞洲大學、亞洲大學附屬現代美術館以及朝陽科技大學所形塑的學術藝文氛圍，更具備亞大附屬醫院、霧峰澄清醫院的完善醫療網絡，也坐擁豐富的歷史文化景觀（如林家花園、光復新村）以及朝陽國家公園特區的自然森林綠地。

在現代人日益重視健康、養生與休閒的疫後時代，霧峰具備了成為「國際級健康休旅特區」的絕佳條件。而捷運橘線可行性研究的核定，無疑是為霧峰房市按下了強力的加速鍵，未來十年房市發展潛力不言而喻。

資料來源／市調中心
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