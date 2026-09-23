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生日假公司請 開展推出生日假與ME DAY 五大品牌聯手徵才近300人

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
開展推出生日假與ME DAY，五大品牌聯手徵才近300人。圖／開展集團提供
開展推出生日假與ME DAY，五大品牌聯手徵才近300人。圖／開展集團提供

生日，公司請！」開展餐飲集團宣布將於2027年起推出「Birthday On Us生日假」及「ME DAY我的日子」兩項全新特殊假別，每位正職夥伴每年可額外享有兩天專屬假期。同時，因應品牌版圖擴張及未來展店需求，正式啟動聯合徵才計畫，由旗下五大品牌聯手招募近300名人才，並釋出50個管理職缺。

開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示，明年起每位正職夥伴除現有休假制度外，每年將額外享有一天生日假及一天 ME DAY。Birthday On Us 希望員工能在一年最特別的日子，好好陪伴家人朋友或慶祝自己；ME DAY 則鼓勵為自己保留一天喘息與充電的時間，不需要特別理由，只為自己安排，希望透過更貼近新世代需求的制度設計，讓夥伴在追求工作成長的同時，也能保有自己的生活節奏。

開展表示，本次聯合徵才預計招募近300名人才，其中管理職即占50位，重點職缺包括儲備店長、儲備主廚、儲備廚房經理及儲備經理、副理等職位，與其說開展是在招募員工，不如說是在尋找下一批店長與營運主管。

除了台灣市場發展外，開展也表示，持續關注海外市場布局與人才交流機會。未來隨著集團營運版圖擴展，人才將有機會參與不同地區的營運學習與交流，接觸更多元的餐飲文化與經營模式，拓展國際視野與職涯發展可能。

開展表示，對於新世代人才而言，職涯發展已不只是工作本身，更包含學習、成長與人生體驗，集團除持續強化人才培育制度外，也希望未來讓有企圖心的人才，在台灣累積餐飲專業與管理能力的同時，有機會接觸不同市場與文化環境，透過跨城市、跨市場的歷練拓展視野，為未來職涯發展創造更多可能。

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