看好戰後重建商機 台泥併購烏克蘭第二大水泥公司

台泥公告，董事會通過授權由集團旗下荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過歐元7.5億元企業價值收購烏克蘭水泥建材公司Ivano-Frankivskcement、屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix 100%股權。

台泥表示，本案委請Morgan Stanley 擔任評價財務顧問，並有國際法律、財務會計、稅務及環境顧問進行盡職調查，就制裁、勞動力、營運及外匯管制等風險逐項檢視，實際交易金額將於交割時依淨負債及淨營運資金等項目調整。

台泥指出，本交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割，台泥保留引進國際金融機構為共同投資人之彈性，目前已有超國家金融基金（Supranational Funds）表達意願，而此次收購之標的將直屬台泥荷蘭控股公司，不在預計於歐洲上市主體Cimpor International之下。

台泥表示，IFCEM是烏克蘭第二大水泥公司，市占率約36%，董事長張安平上半年已經帶領歐、亞水泥團隊親赴烏克蘭IFCEM廠區考察，，本次收購範圍除IFCEM及其子公司外，也包括屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix等公司，產品多元涵蓋水泥、預拌混凝土、骨材、屋頂建材、石膏板及乾混砂漿。

台泥表示，若未來完成收購，台泥將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM。IFCEM具備銷售至鄰近東歐國家業務網絡，出口市場以波蘭、羅馬尼亞為主，另供應摩爾多瓦、斯洛伐克與匈牙利。台泥本次收購，不僅將歐洲水泥版圖由南歐與西歐延伸至東歐地區，更完成了台泥在歐洲市場的關鍵戰略拼圖，以低碳科技引領歐洲戰後重建，實現全球永續佈局之願景。