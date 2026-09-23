快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

政策疑慮淡化 代銷業者：預售市場回歸自住、產品力

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代銷表示，近期政策疑慮淡化，預售市場回歸自住與產品力競爭。（圖：信義房屋提供）
信義代銷表示，近期政策疑慮淡化，預售市場回歸自住與產品力競爭。（圖：信義房屋提供）

央行理監事會維持利率不變，並微調信用管制與購地貸款開工規範。信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，政策疑慮降低、觀望氣氛淡化，預售市場可望回歸以自住需求與產品力為主的競爭格局。

童莉婷說明，此舉有助換屋客銜接舊屋出售與預售交屋資金，也讓建商可依市場需求調整推案。

購地貸款限制放寬，也使建商策略更趨分化。大型業者憑藉土地庫存與資金實力，可延後或分期推案，穩住產品定位與定價策略；中小型建商雖減輕未開工土地的時程壓力，但已開工個案仍須面對工程款與去化速度考驗。新制提供的是時間緩衝，而非全面解除資金壓力，市場競爭仍將回歸財務體質與銷售回款能力。

不過，此次調整並非全面鬆綁，高價住宅認定標準未變，高總價產品仍須依賴高自備款與低槓桿客群。即使股市帶來投資獲利，高資產客戶仍會在股票、不動產與企業資金間靈活配置。具核心地段與品牌稀缺性的豪宅，可持續鎖定長期資產配置客；部分自住換屋買盤，則可能轉向高價門檻附近的實用產品。

展望第四季至2027年，預售市場可望由過度觀望走向溫和回補。2026年市場買氣保守，不少建商延後推案，使主要檔期相對冷清；隨政策疑慮淡化、資金環境趨穩，後續推案量有望逐步回升。童莉婷認為，政策利多不會平均反映於各區域，但具品牌、區位、合理總價與產品力的個案，預期將率先展現去化動能。

從今年第一季管制微調、新青安政策深化，到預售交易回升與雙北房價趨穩，市場已陸續出現正向訊號。童莉婷指出，此次調整進一步降低市場對資金成本與政策方向的疑慮，原先延後決策的自住與換屋買盤，可望重新評估進場與交屋安排。

建商 預售

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

七都預售屋買氣凍僵 上半年十大重災區曝光

六都十大預售屋買氣重災區 台中三區災情嚴重、桃園這區淪「慘王」

營建股要醒了？央行鬆綁第二戶房貸至7成 分析師喊短線最高漲7％、反彈看2成

投資級債維持淨流入 配置宜聚焦收益與韌性

相關新聞

看好戰後重建商機 台泥併購烏克蘭第二大水泥公司

台泥公告，董事會通過授權由集團旗下荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過歐元7.5億元企業價值收購烏克蘭水泥建材公司Ivano-Frankivskcement、屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix 100%股權。

台北小宅房價誰最強？這區房價一年大漲11%居冠

小宅近年成市場主流，中信房屋彙整實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區25坪以下小宅產品房價漲幅，中正區以11%的年增幅居冠，平均單價從每坪106.8萬元攀升至118.6萬元。

和美青宅59戶住宅預定2028年完工 15%優先開放和美區鄉親抽籤

彰化第4座青年住宅—和美鎮青年住宅舉號建統包工程今天動土，共規劃興建地下1層、地上8層建築，將提供1房型20戶及2房型39戶，共59戶，預計2028年中完工，規劃了 15% 戶數先行提供給和美、伸港和線西鄉親抽籤，再開放給全縣鄉親抽籤。

台中捷運千億橘線拍板 霧峰房市迎黃金十年發展期

中捷橘線正式邁入綜合規劃的重要階段，這項預估總經費約1,602億元的重大軌道建設，未來將有望打通全市大眾運輸的任督二脈。而霧峰作為橘線規劃的主要節點之一，據樂居統計，近三年房價漲幅已達12.57%。專家指出，該區不僅坐擁完善醫療資源與豐富綠意腹地，如今在國家級建設藍圖的加持下，正迅速褪去市郊蛋白區的舊有印象，蛻變為大台中南翼的門戶樞紐。

生日假公司請 開展推出生日假與ME DAY 五大品牌聯手徵才近300人

「生日，公司請！」開展餐飲集團宣布將於2027年起推出「Birthday On Us生日假」及「ME DAY我的日子」兩項全新特殊假別，每位正職夥伴每年可額外享有兩天專屬假期。同時，因應品牌版圖擴張及未來展店需求，正式啟動聯合徵才計畫，由旗下五大品牌聯手招募近300名人才，並釋出50個管理職缺。

台中爆紅「龍鱗片」建築開箱！砸千萬1：1試做 高難度工藝曝光

台中網路爆紅「龍鱗片」建築開箱！精銳建設單元二龍富路新案落成，以「航行在綠海」為設計發想，憑藉外觀極具辨識度的6000片3D金屬包版如龍鱗層層披覆、錯層遊艇甲板曲面的錯層陽台，以及懸浮大理石編織基座立面引熱議，成為熱門打卡建築。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。