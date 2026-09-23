台中爆紅「龍鱗片」建築開箱！砸千萬1：1試做 高難度工藝曝光

全台屋齡逾30年老屋已突破550萬戶，「人老、屋也老」的雙老困境已成為許多家庭面對的嚴峻課題。雖然國內許多老舊房屋當年挺過了921大地震，但建築物的結構安全會隨著時間推移而漸次衰退，房子的價值也會跟著流失。

2026-09-23 07:18