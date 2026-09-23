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台中爆紅「龍鱗片」建築開箱！砸千萬1：1試做 高難度工藝曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
精銳單元二新案建築外觀以3D金屬包版、錯層遊艇甲板曲面的宜居陽台，被網友封為「龍鱗金甲」建築爆紅。記者趙容萱／攝影
精銳單元二新案建築外觀以3D金屬包版、錯層遊艇甲板曲面的宜居陽台，被網友封為「龍鱗金甲」建築爆紅。記者趙容萱／攝影

台中網路爆紅「龍鱗片」建築開箱！精銳建設單元二龍富路新案落成，以「航行在綠海」為設計發想，憑藉外觀極具辨識度的6000片3D金屬包版如龍鱗層層披覆、錯層遊艇甲板曲面的錯層陽台，以及懸浮大理石編織基座立面引熱議，成為熱門打卡建築。

精銳建設營建事業處總經理林谷聯說明，精銳看好單元二低密度、高綠覆，跳脫傳統建築思維，在約1.5萬坪黎新公園對面推出新案，將「金屬、玻璃、綠化」定調為外觀主軸。6000片3D金屬包板都經過12道繁複工序製成，由專業師傅逐面手工組裝，讓遠觀視覺如同「龍鱗片」般靈動。

林谷聯指出，外牆磁磚單片寬度僅約6.6公分，呈現連續弧形不容易，團隊反覆調整施工角度與工法，並在鄰近基地投入上千萬元、歷時一年進行1：1整層三戶實體試作，確認施工工法與結構安全。

林谷聯說明，新案基座的「菱格編織石牆」也是另一項高難度工藝。大理石材採懸浮呈現，團隊前5次以鋼構搭配包板試作未達預期，第6次從羅浮宮「勝利女神」雕像裙擺取得靈感，終具編織曲線的立面效果，歷時約1年半；公設則與美國團隊Wimberly Interiors合作，並攜手木荷景觀及CNFlower，將綠化從建築外部向室內延伸，強化空間精緻度與景觀連續性。

精銳建設協理張俊偉說明，新案樓高23樓、地下3樓，為均質三房格局，今年第一季完成交屋，根據最新實登，成交均價站上7字頭，近期吸引不少科技業客群，主要看中單元高綠覆，以及近高鐵、高速公路、74號快速道路交通節點優勢，加上鄰近公益路商圈，具成熟生活機能。

精銳建設也將ESG理念延伸至社區周邊，與當地里長推動美化及認養臨地公園的友善鄰里計畫，重新鋪設人行道並種植整排櫸木，讓住宅開發從基地內延伸至鄰里生活環境。

精銳單元二新案建築外觀以3D金屬包版、錯層遊艇甲板曲面的宜居陽台，被網友封為「龍鱗金甲」建築爆紅。記者趙容萱／攝影
精銳單元二新案建築外觀以3D金屬包版、錯層遊艇甲板曲面的宜居陽台，被網友封為「龍鱗金甲」建築爆紅。記者趙容萱／攝影

精銳單元二新案建築外觀以3D金屬包版、錯層遊艇甲板曲面的宜居陽台，被網友封為「龍鱗金甲」建築爆紅。記者趙容萱／攝影
精銳單元二新案建築外觀以3D金屬包版、錯層遊艇甲板曲面的宜居陽台，被網友封為「龍鱗金甲」建築爆紅。記者趙容萱／攝影

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