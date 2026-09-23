中鋼再生料鋼材全面布局汽車產業 攜手產業鏈邁向低碳永續

因應全球汽車產業加快邁向淨零排放及電動化發展，國際市場對低碳材料需求持續升高，中鋼（2002）近年積極推動高再生料鋼材布局，讓再生料鋼材由一般工業用途進一步跨足汽車鈑金、電動車馬達、高強度扣件及車體結構等應用。中鋼高再生料鋼品接單量亦逐年成長，2025年全年達8.3萬公噸、年增68%，2026年截至8月底已近7.4萬公噸，較去年同期成長約五成，展現低碳鋼材布局逐步轉化為市場成果。

中鋼以創新材料設計、製程優化及第三方驗證為三大推動方向，持續將高再生料技術導入汽車用鋼，在提高再生料比例的同時兼顧鋼材性能與品質穩定，提供下游客戶低碳材料選擇，協助汽車供應鏈因應綠色轉型需求。自2021年起，中鋼逐步開發熱軋、冷軋、鍍鋅、電磁鋼及條線等高再生料鋼品，再生料含量從RC12延伸至RC90。以一般非RC鋼材為基準，RC30、RC60及RC90的溫室氣體排放約可分別降低15%、40%及76%，讓增加再生料不僅降低原生資源使用，也轉化為具體減碳效益。

在汽車鈑金應用方面，中鋼成功量產「IF汽車用鋼RC30」。IF鋼具有良好的延展性、成型性及表面品質，適合製作汽車內外板及複雜零件，但對鋼材純淨度要求相當高。中鋼透過煉鋼條件調整、精煉及數據控制，將再生料比例提高至30%，仍能維持產品品質，並於去年取得經濟部資源再生綠色產品認證。

面對新能源車發展，中鋼也將高再生料技術延伸至「電磁鋼捲RC30」。電磁鋼是電動車馬達鐵芯的關鍵材料，磁性表現直接影響馬達效率。中鋼透過原料選用及製程優化，在提高再生料比例下仍維持所需電磁性能，今年亦取得經濟部資源再生綠色產品認證；與其他非高再生料的鋼材相比，廢鋼使用占比增加約20%，換算每噸鋼可減少約0.3公噸碳排放。

此外，中鋼集團亦完成高強度扣件用鋼SCM435條線RC60開發及驗證，可應用於汽車螺栓等高負荷緊固零件，並兼顧加工性及耐用性，提升國內扣件產業低碳競爭力。在高強度車體結構用鋼方面，HX420LAD等級RC60鋼材也已具備穩定供應能力，在提高再生料比例下仍維持鋼材強度及加工需求，讓再生材料進一步跨入高附加價值汽車結構件領域。

面對汽車產業加速電動化及低碳化，中鋼已逐步建立從汽車鈑金、電動車馬達、高強度扣件至高強度結構用鋼的再生材料布局，未來將持續深耕高再生料鋼材技術，攜手產業夥伴推動低碳轉型，提升台灣汽車供應鏈綠色競爭力。