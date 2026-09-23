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藥華藥10月進駐澳洲眼科研究中心 啟動血癌藥證準備

中央社／ 台北23日電

藥華藥宣布，澳洲子公司10月將進駐墨爾本澳洲眼科研究中心（CERA），建立當地營運據點；藥華藥表示，旗下罕見血癌新藥Ropeg將優先準備真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）的澳洲藥證申請，但實際遞件時程未確定。

藥華藥今天發布新聞稿表示，澳洲子公司將建立在地臨床開發及法規能力，除優先推動Ropeg兩項適應症的澳洲藥證申請外，也將支援其他候選新藥在當地進行臨床開發。

對於Ropeg治療的PV、ET均為血液疾病，為何選擇進駐以眼科研究聞名的CERA，藥華藥向中央社記者表示，CERA所在大樓除眼科研究資源外，也匯集其他生醫專業人才與產業資源；主要考量墨爾本生醫研發聚落的資源與人才網絡，盼藉此拓展當地臨床研究及產業網絡。

藥華藥表示，澳洲據點剛啟動建置，PV與ET藥證申請仍需一段時間準備，目前以完成申請為優先目標，尚無法說明正式遞件時間。

藥華藥表示，先前已在美國、日本、韓國、中國及新加坡設立子公司與在地團隊，推動臨床開發、藥證申請及產品商業化；今年也完成收購加拿大合作夥伴FORUS Therapeutics，擴大北美市場布局。隨著Ropeg拓展適應症及其他候選新藥推進臨床，也同步擴充全球研發、臨床與法規能力。

藥華藥 藥華 血癌

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