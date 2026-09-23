台泥擬收購烏克蘭第2大水泥商 交易上限7.5億歐元

台泥召開臨時董事會通過授權旗下荷蘭子公司，以不超過7.5億歐元企業價值，推進收購烏克蘭第2大水泥建材公司IFCEM等公司100%股權，進一步布局東歐市場；不過交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，才能完成交割。

台泥今天舉行重大訊息說明記者會，說明董事會重大決議。台泥副總經理葉毓君表示，此次擬收購標的，包括烏克蘭水泥建材公司IFCEM、屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips，以及乾混砂漿公司KRU Mix等公司100%股權，實際交易金額將於交割時，依淨負債及淨營運資金等項目調整。

台泥表示，IFCEM為烏克蘭第2大水泥公司，市占率約36%，產品涵蓋水泥、預拌混凝土、骨材等；生產基地位於烏克蘭西部伊凡諾法蘭科夫斯克，與東南部交戰區域相距約760公里。2022年戰爭爆發後，工廠持續生產，銷售未曾中斷。

根據IFCEM官網公布的2025年年報，2025年營收年增20.3%；毛利為64.42億格里夫納，年增40.3%，毛利率由2024年的約34%提高至39.6%；稅後淨利年增44.5%，淨利率約26.4%。

台泥表示，此案已委請摩根士丹利擔任評價財務顧問，並由國際法律、財務會計、稅務及環境顧問進行盡職調查，針對制裁、勞動力、營運及外匯管制等風險逐項檢視。

台泥並保留引進國際金融機構作為共同投資人的彈性，目前已有超國家金融基金表達意願。此次收購標的未來將直屬台泥荷蘭控股公司，不納入預計於歐洲上市的Cimpor International架構。

台泥表示，董事長張安平今年上半年曾率領歐洲、亞洲水泥團隊赴烏克蘭IFCEM廠區考察。IFCEM廠內已設置50MW太陽能及19MW燃氣發電設備，以降低對外部電網依賴。

台泥表示，IFCEM具備銷往鄰近東歐國家的業務網絡，出口市場以波蘭、羅馬尼亞為主，也供應摩爾多瓦、斯洛伐克及匈牙利；若未來完成收購，將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM，歐洲水泥事業布局也將由南歐、西歐進一步延伸至東歐地區。

根據烏克蘭政府、世界銀行、歐盟與聯合國今年2月發布的第5次「快速損害與需求評估」，烏克蘭未來10年的重建與復原需求約5880億美元，其中住房、交通與能源是受損最嚴重的部門。

烏克蘭水泥協會資料顯示，當地水泥消費量在戰前2021年約1060萬噸，2022年降至約450萬噸，近年已回穩至每年約620萬至650萬噸。