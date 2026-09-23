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台泥董事會授權將砸7.5億歐元 併烏克蘭水泥二哥 IFCEM 搶攻重建商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥23日凌晨在證交所召開記者會，發言人葉毓君宣布董事會通過授權由集團旗下荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元企業價值收購烏克蘭水泥建材公司Ivano-Frankivskcement（IFCEM）。記者謝柏宏／攝影
台泥23日凌晨在證交所召開記者會，發言人葉毓君宣布董事會通過授權由集團旗下荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元企業價值收購烏克蘭水泥建材公司Ivano-Frankivskcement（IFCEM）。記者謝柏宏／攝影

台泥（1101）22日召開臨時董事會，通過授權由集團旗下荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值收購烏克蘭水泥建材公司Ivano-Frankivskcement（IFCEM）、屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix 100%股權。

台泥表示，本案委請Morgan Stanley 擔任評價財務顧問，並有國際法律、財務會計、稅務及環境顧問進行盡職調查，就制裁、勞動力、營運及外匯管制等風險逐項檢視。實際交易金額將於交割時依淨負債及淨營運資金等項目調整。本交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割。台泥保留引進國際金融機構為共同投資人之彈性，目前已有超國家金融基金（Supranational Funds）表達意願。台泥此次收購之標的將直屬台泥荷蘭控股公司，不在預計於歐洲上市主體Cimpor International 之下。

台泥表示，董事長張安平上半年帶領歐、亞水泥團隊親赴烏克蘭IFCEM廠區考察。IFCEM是烏克蘭第二大水泥公司，市占率約36%，本次收購範圍除IFCEM及其子公司外，也包括屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix等公司，產品多元涵蓋水泥、預拌混凝土、骨材、屋頂建材、石膏板及乾混砂漿。

IFCEM的生產基地位於烏克蘭西部伊凡諾法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk），與東南部交戰區域相距約760公里。2022年戰爭爆發後，公司啟動人力預備與調度機制，工廠持續生產，銷售未曾中斷。廠內已設置50MW太陽能與19MW燃氣發電設備，可降低對外部電網的依賴。

根據IFCEM公司網站上公開的2025年年報，該公司2025年營收較前一年成長20.3%，毛利64.42億格里夫納、年增40.3%，毛利率由2024年的34%提高至39.6%；營業利益53.77億格里夫納，年增51.2%，稅後淨利則年增44.5%，淨利率約26.4%。2025年EBITDA為64.73億格里夫納，較2024年成長46.2%，EBITDA率達39.8%，顯示公司在戰爭期間仍維持一定的生產能力與獲利表現。

IFCEM近年持續投入減碳。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自2026年起進入正式實施階段，輸入歐盟的水泥須為其碳排放承擔成本，產品碳排強度將直接影響出口競爭力。若未來完成收購，台泥將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM。IFCEM具備銷售至鄰近東歐國家業務網絡，出口市場以波蘭、羅馬尼亞為主，另供應摩爾多瓦、斯洛伐克與匈牙利。台泥本次收購，不僅將歐洲水泥版圖由南歐與西歐延伸至東歐地區，更完成了台泥在歐洲市場的關鍵戰略拼圖，以低碳科技引領歐洲戰後重建，實現全球永續佈局之願景。

烏克蘭政府、世界銀行、歐盟與聯合國今年2月發布第五次「快速損害與需求評估」（RDNA5），烏克蘭未來十年的重建與復原需求約5,880億美元，將近該國2025年名目GDP的三倍，其中住房、交通與能源是受損最嚴重的部門。根據烏克蘭水泥協會資料，烏克蘭水泥消費量在戰前的2021年約1,060萬噸，2022年降至約450萬噸，近年已回穩至每年約620萬至650萬噸。

台泥 水泥 烏克蘭

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