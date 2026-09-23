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經濟部發布8月外銷訂單 四大傳產外銷正成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（22）日發布8月外銷訂單，包括基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等四大傳產貨品接單續呈正成長。經濟部統計處長黃偉傑分析，只要是沾到AI供應鏈的傳產貨品訂單表現俱佳，至於其他傳產訂單是否回升，仍要觀察年底消費旺季接單情況。

黃偉傑表示，傳產貨品接單分兩大部分，一是與AI供應鏈相關產品，其接單明顯優於一般傳產；二是原材物料等產品仍面臨中國大陸低價競爭。整體來說，中下游與AI供應鏈相關，訂單表現較佳。

展望未來，傳產上游貨品如外殼、塑膠製品、金屬製品等是否回升，要視第4季初歐美年終消費旺季的接單情況。

經濟部統計，8月基本金屬製品訂單23.4億美元，年增26.8%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI相關供應鏈需求及銅價續漲，加以鍍鋅鋼需求回溫；機械產品接單22.1億美元，年增28.3%，主因全球AI需求持續強勁，半導體業者增加資本支出，帶動半導體設備、自動化設備需求延續。黃偉傑指出，基本金屬及機械貨品，就是受惠於全球AI供應鏈需求不墜，半導體業者持續擴增資本支出，挹注訂單。

經濟部指出，8月塑橡膠製品訂單14.9億美元，年增6.7%，主因塑膠原料受原料上漲推升產品售價，加上部分塑膠製品訂單回溫，致接單成長；化學品訂單16.3億美元，年增15.4%，主因藥品接單成長，加上產業用化學品需求持續增加。

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