民間師鐸獎 表揚優秀教師

有「民間師鐸獎」美譽的第15屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，昨（22）日舉行，共表揚62位長期深耕教育現場，以愛心、耐心與專業守護孩子、扶助弱勢的優秀教師。

今年菁師獎遴選獲得全國各級學校熱烈響應，全國共收到251件推薦資料，184件進入複審，經評議委員會審慎遴選，最終選出高中職組11名、國中組九名、國小組十名、幼兒園組十名、特殊教育組11名及偏鄉離島組11名，共62位教師獲獎。

主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑指出，弱勢教育不能只從家庭經濟收入單一面向理解。少子化與人口結構改變、城鄉教育資源差距、偏鄉師資穩定、家庭支持功能落差，以及數位科技與AI快速發展所帶來的新型態學習差距，都可能使原本處於不利條件的孩子面臨更多挑戰。此外，部分孩子所需要的也不只是課業補救，而是情緒支持、人際陪伴、自我肯定與一個願意相信他的成年人。

他表示，教育公平真正重要的，不只是每一個孩子都走進學校，而是無論他的家庭背景、居住地區或身心條件如何，都能擁有被看見、被理解、被支持與發展潛能的機會。他期盼透過菁師獎持續累積善的循環，號召更多社會力量共同支持教師、關心教育，讓每一個孩子都有機會迎向充滿希望的未來。

菁師獎評審委員會主任委員、前教育部長吳清基表示，「教育是希望的工程，也是成人之美的志業」，教育真正的價值，不只是讓學生學會多少知識，而是能否幫助每一個孩子找到學習動機、建立自我價值，進而發展自己的潛能。教師既是知識與專業的傳授者，更是孩子人格成長與生命發展的重要引路人。尤其面對少子化、教育資源重新配置，以及AI快速改變學習方式的時代，教師的角色不會因此降低，反而更加重要。

救國團主任葛永光博士表示，救國團長期從事青年服務、教育活動、公益關懷及人才培育，與「教育大愛菁師獎」所彰顯的精神有著共同的核心信念，就是相信每一個青年都值得被看見，每一個孩子都具有可以被啟發的潛能。教育真正重要的，不只是幫孩子解答問題，更要幫助他們建立面對問題的能力，不只是追求成績，更要培養品格、責任、合作、服務與關懷社會的能力。

葛永光強調，菁師獎「不只是一個獎項，而是一份社會對老師的肯定；不只是一場頒獎典禮，更是在向社會傳達一個重要訊息：老師值得被尊敬，教育值得被重視，而所有願意為孩子點燈的人，都值得最熱烈的掌聲。」

15年來「教育大愛菁師獎」長期表揚第一線教育工作者，尤其肯定教師對經濟弱勢、家庭支持不足、偏鄉、身心障礙及需要更多關懷學生的陪伴與付出。