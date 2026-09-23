全球貨櫃航運塞港問題持續 陽明：面臨四大結構性問題

全球貨櫃航運塞港問題持續，陽明海運 （2609）昨（22）日法說會指出，全球貨櫃航運目前面臨四大結構性問題，首先是船舶大型化；其次各主要港口擴建速度跟不上；第三是極端氣候，今年東南亞颱風偏多，歐、美出現高溫、缺水等異常天候；此外，德國碼頭工人近期展開勞資協商，為港口塞港的長期變數。

陽明指出，隨著新一代大型貨櫃船持續投入市場，若港口基礎建設無法同步升級，塞港問題仍持續存在。氣候因素則進一步加劇港口及航道的不確定性。今年東南亞颱風較多，影響港口作業效率；歐、美部分地區也出現異常高溫及缺水問題，牽動巴拿馬等主要運河的通航條件。

此外，陽明指出，德國碼頭工人近期開始進行勞資協商，也使勞資協商成為塞港問題中值得關注的長期變數。

在此背景下，貨櫃航運市場進入第4季傳統淡季，陽明表示，歐洲線運價出現修正屬正常季節性現象；美東線則受到巴拿馬運河水位及航線運力影響，運價有望維持相對高水準。

巴拿馬運河方面，陽明目前以約1.3萬TEU船舶為主力，相對具備船型優勢，即使第4季運價出現季節性修正，美東線仍有機會維持相對高水準。

至於美西線，陽明表示，美西、美東航線不會完全脫鉤，主要原因在於北美整體貨量會在不同港口間移動，當美東線受到運力或航道因素影響時，貨量也可能轉向美西，兩大航線運價仍具有連動性。

近期亞洲近洋線運價明顯上漲，陽明分析，除了傳統亞洲航線進入旺季外，港口塞港也造成有效運力減少，使亞洲區域航線供需更加緊張，推升市場運價。

紅海航線是否復航，也是第4季市場關注焦點。陽明表示，目前確實已有部分航商、部分航線嘗試重返紅海及相關航道，但目前仍非主流航線，且「經過」並不代表航道已完全安全。