國建攜三井 更新南港老屋

台北市南港55年老屋大翻身，國泰建設（2501）攜手台灣三井不動產，組成「國泰玉成置業開發」，拿下「南港玉成段公辦都市更新案」，總投資額約46.2億元。國建副總經理、國泰玉成置業開發董事長林清樑昨（22）日表示，該案總銷初估約86億元，惟推案時程尚未定案。

國泰建設總經理郭文鎧及台灣三井不動產董事長久一康洋表示，雙方攜手合作，不僅是專業與創新的結合，更希望為社區注入新的價值，打造兼具品質與人性化的理想生活場域。

此次國建與三井攜手，也延續雙方在台合作布局。國建深耕台灣住宅市場多年，與三井不動產透過合資方式切入公辦都更，將國建在住宅開發、工程品質及在地經驗，與三井的不動產開發及營運專業結合。其中「國泰玉成置業開發」由國建持股51％、三重置業持股49％。

該案基地位在南港區玉成段，鄰近捷運昆陽站，基地面積約1,058坪，更新前共有130戶，建築物屋齡多已超過55年。未來規劃興建二棟地上25層、地下五層建築，並導入綠建築、智慧建築、建築能效及耐震設計，打造安全、低碳及具韌性的居住環境。