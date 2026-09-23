和泰、味全百億都更案啟動 完工後開發價值上看170億

和泰（2207）松江總部，百億都更案啟動。和泰車加入松江南京商圈大型都更案，昨（22）日董事會通過，以台北市中山區長春段三小段293地號等四筆自有土地，參與「長春段三小段292地號等15筆土地都市更新事業計畫案」。

業內地產專家指出，由於該基地同時涵蓋和泰車相關土地產權與味全食品總部，兩家上市公司可望攜手更新總部街廓。若以基地條件及區域商辦行情概估，完工後全案開發價值可能達120億至170億元，具備百億元企業總部型商辦案規模。

對此和泰車表示，味全食品總部大樓的一樓為和泰車持有，租予旗下國都汽車南松江營業所以及咖啡店使用。目前董事會通過參與都更，但細節尚未確認，例如都更後，和泰車能獲得的樓層與坪數都還沒敲定。另外工程期間初估約需四到五年的時間，未來營業所是否回來也還在考慮階段。

和泰車總公司位於松江路121號，味全（1201）總部則位於相鄰的125號，和泰車的國都南松江營業所即位於味全總部的一樓。根據台北市都市更新處公開資料，本案基地由松江路、松江路123巷、南京東路一段115巷及四平街圍成，更新範圍包括292至300地號等15筆土地，面積2,268平方公尺、約686坪，全數為私有土地，距捷運松江南京站7號出口僅約31.5公尺。

本案最早由味全於2024年申請劃定更新單元，同年7月取得台北市政府核准；其後由璟盛開發擔任實施者，並於今年9月7日舉辦都市更新事業計畫及權利變換計畫自辦公聽會。和泰車此次表態參與，代表基地內重要企業地主整合再向前一步，也提高後續送審及推動開發的可行性。

地產業者指出，公開資料顯示，基地內現有六棟合法建築，總樓地板面積約1.81萬平方公尺、約5,469坪，多數屋齡已達30至50年，面臨耐震、消防、停車空間及使用效率不足等問題。基地臨40米松江路，土地包含高容積商業區，具備改建企業總部、高級商辦及沿街商業空間的條件。