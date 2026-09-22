快訊

美股早盤／記憶體俏！那指再刷盤中新高 蘋果市值一度破5兆美元

亞運武術／掌旗官張煥宜散打晉級4強 至少銅牌入袋

譚松韻戲外真實人生！母親遇酒駕車禍身亡 肇事者竟是小學同學

聽新聞
0:00 / 0:00

劍湖山打造日本獨家授權《名偵探柯南》主題樂園 中秋連假業績看增3成

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
劍湖山世界推出角色場景、主題餐飲、獨家商品及飯店主題房，邀請遊客跟著柯南走進案件現場。劍湖山世界／提供
劍湖山世界推出角色場景、主題餐飲、獨家商品及飯店主題房，邀請遊客跟著柯南走進案件現場。劍湖山世界／提供

日本超人氣動漫《名偵探柯南》全面進駐劍湖山（5701）世界！劍湖山世界取得日本海外獨家授權，自22日起打造期間限定主題樂園，推出幸福摩天輪主題覽廂、高空解謎「尋找天空琥珀」、角色場景、主題餐飲、獨家商品，以及飯店主題房，邀請遊客跟著柯南走進案件現場。

劍湖山世界今日於「幸福摩天輪」前舉辦啟動儀式，現場以懸疑情境揭開序幕，柯南驚喜現身，並與現場來賓共同完成啟動儀式，宣告推理冒險全面展開。園方預估，中秋連假入園人數可較去年同期增加三成以上。

核心體驗是全台樂園首創的高空解謎「尋找天空琥珀」，描述怪盜基德發出預告信，宣告將取走傳說中的「天空琥珀」，遊客將化身為偵探，跟隨柯南追查寶物下落。

幸福摩天輪首波也推出「戀愛是棘手的疑難案件」、「月光下的魔術師」及「心中的正義」三大主題、共六款角色覽廂。遊客可購買每組150元的解謎套組，內含主題覽廂搭乘券及高空解謎本，須在摩天輪運轉一圈約15分鐘內觀察線索、破解題目，完成一場與時間競速的推理挑戰。

園區同步打造案件現場、真相之門、主題餐車等限定場景，讓遊客彷彿走進動漫故事。摩天輪餐廳也換上柯南主題布置，推出六款角色主餐、多款飲品及雪花冰，指定餐點另附限定桌卡或杯墊。

期間限定主題賣店則推出各項結合幸福摩天輪及園區場景的獨家商品，滿足所有粉絲們的期待。再加上先前已推出且廣受粉絲喜愛的劍湖山渡假大飯店五款主題房與聯名下午茶，讓柯南旅程更加完整。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示：「這次合作不只是將角色帶進園區，更希望讓劍湖山成為遊客可以親自參與、破解並分享的案件。從高空解謎、角色場景，到餐飲、商品及住宿，讓粉絲與親子家庭完全沉浸在柯南的世界。」

適逢中秋節及教師節四天連假將至，加上交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」自9月上路，帶動國內旅遊熱潮；符合資格並完成登錄的旅客，還可依住宿折抵金額取得800點或2,000點樂園點數，於劍湖山世界兌換單人至四人入園套票及加碼好康。

名偵探柯南》主題樂園自即日起登場，園方邀請民眾善用連假前後的平日住宿補助與樂園點數，白天挑戰摩天輪高空解謎、探索限定場景、品嚐主題餐點，夜晚入住主題房，輕鬆安排一趟完整的柯南主題假期。

幸福摩天輪首波推出「月光下的魔術師」、「心中的正義」等主題、共六款角色覽廂。劍湖山世界／提供
幸福摩天輪首波推出「月光下的魔術師」、「心中的正義」等主題、共六款角色覽廂。劍湖山世界／提供

劍湖山世界取得日本海外獨家授權，自22日起打造期間限定主題樂園。劍湖山世界／提供
劍湖山世界取得日本海外獨家授權，自22日起打造期間限定主題樂園。劍湖山世界／提供

劍湖山 名偵探柯南 柯南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

名偵探柯南降臨劍湖山 全台唯一主題樂園開玩、高空解謎拚15分鐘破案

台中新光三越周年慶火力全開 攜手寶可夢30周年吸客整檔業績上看45億

新光三越周年慶寶可夢大量出沒 訓練家蒐集神奇寶貝必看攻略

中央年底前平日國旅住宿獎助 苗栗縣政府加碼送500元「苗栗幣」

相關新聞

黑白大廚來了！爭鮮×鄭鎬泳「11款聯名新品」吃得到蟹肉奶油烏龍麵

黑白大廚來了！爭鮮餐飲集團迎接秋季海鮮盛宴，首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，自即日起推出11款期間限定聯名新品，其中包括「蟹肉奶油烏龍麵」、「鮟鱇魚肝握握卷」及「蟹膏乳酪芝麻葉」等不同品項，另外還有6款秋季新品同步登場，為民眾帶來豐富的時令滋味

劍湖山打造日本獨家授權《名偵探柯南》主題樂園 中秋連假業績看增3成

日本超人氣動漫《名偵探柯南》全面進駐劍湖山（5701）世界！劍湖山世界取得日本海外獨家授權，自22日起打造期間限定主題樂園，推出幸福摩天輪主題覽廂、高空解謎「尋找天空琥珀」、角色場景、主題餐飲、獨家商品，以及飯店主題房，邀請遊客跟著柯南走進案件現場。

從秀智、孫千到莎莉賽隆！CELINE全新17手袋風靡全球女神的IT包

CELINE 2026冬季系列推出全新17手袋，以俐落線條與精巧細節，重新詮釋日常手袋的優雅輪廓。延續品牌簡潔、內斂的設計語彙，新作以修長矩形包身搭配平整翻蓋，正面視覺俐落純粹，側面則向外延展，結合多隔層內部配置，在簡潔外型與實用機能之間取得平衡，立刻成為全球時尚女星的最愛。

限量千瓶！馬祖酒廠70周年慶 首度島內外同步開賣7公升15年陳高

今年適逢馬祖酒廠建廠70周年，泰山企業推出旗下總經銷馬祖高粱「榮耀七十 50° 7L紀念酒」，以經典「陳高15年大藍寶」為酒體，將原600ml瓶裝放大7倍，打造7公升大容量紀念酒，首次於台灣本島及馬祖、金門、澎湖同步推出，與消費者一同見證馬祖酒廠跨越70年的製酒工藝。

林予晞站台喬治傑生台北大巨蛋遠東Garden City開幕 限量銀雕搶光光

丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）於台北大巨蛋遠東Garden City二樓開設全新概念店，近期開始朝幕後製作發展的知性女星林予晞特地出席剪綵，並透露喬治傑生是她人生中認識的第一個精品品牌，也是在15年前送給自己的第一份精品禮物。

Panasonic秋季新品融合節能、健康、美學 打造質感智慧居家新生活

隨著現代生活節奏加快，消費者對居家環境的期待，已從單純滿足生活機能，升級為兼具身心療癒與個人品味的生活空間。Panasonic秋季新品發表會以「質享美好生活」為主軸，透過融合智慧科技、空間美學與便利機能的全新家電陣容，打造回應當代生活需求的全新生活提案。重點鎖定智慧雙控洗烘衣機、節能電冰箱、旗艦變頻除濕機以及藝術薄型電視，同時涵蓋廚房調理、個人護理與環境清潔等全方位新品系列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。