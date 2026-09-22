劍湖山打造日本獨家授權《名偵探柯南》主題樂園 中秋連假業績看增3成

日本超人氣動漫《名偵探柯南》全面進駐劍湖山（5701）世界！劍湖山世界取得日本海外獨家授權，自22日起打造期間限定主題樂園，推出幸福摩天輪主題覽廂、高空解謎「尋找天空琥珀」、角色場景、主題餐飲、獨家商品，以及飯店主題房，邀請遊客跟著柯南走進案件現場。

劍湖山世界今日於「幸福摩天輪」前舉辦啟動儀式，現場以懸疑情境揭開序幕，柯南驚喜現身，並與現場來賓共同完成啟動儀式，宣告推理冒險全面展開。園方預估，中秋連假入園人數可較去年同期增加三成以上。

核心體驗是全台樂園首創的高空解謎「尋找天空琥珀」，描述怪盜基德發出預告信，宣告將取走傳說中的「天空琥珀」，遊客將化身為偵探，跟隨柯南追查寶物下落。

幸福摩天輪首波也推出「戀愛是棘手的疑難案件」、「月光下的魔術師」及「心中的正義」三大主題、共六款角色覽廂。遊客可購買每組150元的解謎套組，內含主題覽廂搭乘券及高空解謎本，須在摩天輪運轉一圈約15分鐘內觀察線索、破解題目，完成一場與時間競速的推理挑戰。

園區同步打造案件現場、真相之門、主題餐車等限定場景，讓遊客彷彿走進動漫故事。摩天輪餐廳也換上柯南主題布置，推出六款角色主餐、多款飲品及雪花冰，指定餐點另附限定桌卡或杯墊。

期間限定主題賣店則推出各項結合幸福摩天輪及園區場景的獨家商品，滿足所有粉絲們的期待。再加上先前已推出且廣受粉絲喜愛的劍湖山渡假大飯店五款主題房與聯名下午茶，讓柯南旅程更加完整。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示：「這次合作不只是將角色帶進園區，更希望讓劍湖山成為遊客可以親自參與、破解並分享的案件。從高空解謎、角色場景，到餐飲、商品及住宿，讓粉絲與親子家庭完全沉浸在柯南的世界。」

適逢中秋節及教師節四天連假將至，加上交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」自9月上路，帶動國內旅遊熱潮；符合資格並完成登錄的旅客，還可依住宿折抵金額取得800點或2,000點樂園點數，於劍湖山世界兌換單人至四人入園套票及加碼好康。

《名偵探柯南》主題樂園自即日起登場，園方邀請民眾善用連假前後的平日住宿補助與樂園點數，白天挑戰摩天輪高空解謎、探索限定場景、品嚐主題餐點，夜晚入住主題房，輕鬆安排一趟完整的柯南主題假期。

幸福摩天輪首波推出「月光下的魔術師」、「心中的正義」等主題、共六款角色覽廂。劍湖山世界／提供