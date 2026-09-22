「精銳SKY ONE」2D 立面躍升3D 曲面 新案落成吸引科技業購屋族群目光

深耕台中33年的精銳建設，近年將「金屬、玻璃、綠化」三大元素深化為品牌DNA，最新完工的單元二建案「精銳SKY ONE」，以3D金屬包板、錯層遊艇甲板曲面的宜居陽台、懸浮大理石編織基座的外觀立面，呈現品牌多年累積的工藝成果，成為該區段搶眼地標。

據了解，「精鋭SKY ONE」近期吸引不少科技業客群，他們除了看重單元二低密度、高綠覆的居住宅條件，加上周邊交通節點完整，鄰近高鐵、高速公路及74號快速道路，對外南來北往相當方便，對內亦可串聯中科、水湳經貿園區與七期。

隨著中科就業人口持續增加，50至60坪規劃也符合家庭型住宅需求；且社區鄰近公益路商圈，兼具就業、交通、綠地與成熟生活機能，成為科技家庭購物評估重要條件。

台中「建商品牌」，對保值與產品規劃的影響力，始終扮演業界領頭羊角色。住宅產品的競爭從地段、格局，逐步延伸至建築外觀與施工細節，品牌建商如何將建築師的圖紙設計，轉換成一座建築藝術品，是建案差異化的重要一環。

「精SKY ONE」位於龍富路上，正對1.5萬坪黎新公園。精銳建設營建事業處總經理林谷聯分享理念，強調推出每一個作品的初衷，是賦予土地優勢獨一無二的價值，「SKY ONE」設計以「航行在綠海」為發想，透過金屬立面與錯層陽台，將「遊艇甲板」意象轉化為建築外觀，與公園綠地形成呼應。

陽台最深超過3米，從公園望向建築，「精銳SKY ONE」立面線條宛如航行於綠海中的船體，讓建築造型與基地環境產生連結。

回顧精銳建設近年的工藝演進，林谷聯表示，精銳建設在單元二布局多年，當多數建案外觀仍著墨在2D立面時，董事長徐日新已看到單元二作為台中首個低密度開發區域的獨特性，跳脫同業思維將「金屬、玻璃、綠化」定調為未來作品外觀主軸。

「精FUN未來」可視為品牌開始大量琢磨曲線與金屬外觀的首部作品；單元二「精銳Garden one」是將「立體建築、大量綠化」理念落實的一座立體森林；「精銳SKY ONE」則進一步挑戰3D曲面與更細膩的材料整合。

「一旦開始懷疑到底做不做得到，就會產生行動力。」林谷聯指出，「精銳SKY ONE」大量運用3D曲面施工，圖面設計進入施工現場，石材、磁磚與金屬包板的轉折、接縫及角度都必須重新驗證。

以外牆磁磚為例，單片寬度僅約6.6公分，本身又具厚度，如何呈現連續弧形，團隊反覆調整施工角度與工法，在鄰近基地歷時1年、投入上千萬元，進行1比1整層三戶實體試作，確認工法、結構安全。

一棟剛拆架的建築就像「素人」。精銳建設將「金屬」譽為珠寶，讓外觀更有辨識度；「綠意」像氣質，隨著植栽逐漸成熟，建築表情也跟著改變；「玻璃」是從室內借景戶外視野的媒介，「金屬、玻璃、綠化」缺一不可，成為品牌核心三元素。

「精銳SKY ONE」另一項高難度工藝，是基座外觀的「菱格編織石牆」，大理石材並非直接落地承重，而是以懸浮方式呈現，從設計、結構安全、載重到固定方式都很嚴謹，團隊初期嘗試以鋼構搭配包板製作，但難以呈現原始設計的柔性與編織感，前、後歷經5次試作一直未達預期。

林谷聯回憶，團隊後來從羅浮宮「勝利女神」雕像的裙擺獲得靈感，第6次採鋼構結合進口大理石終於完成「編織曲線」，從最初試作到完成，前後歷時約一年半與建築主體工程同步進行。

社區公設選擇與美國團隊Wimberly Interiors合作，綠化從外部向內延伸，攜手木荷景觀及CNFlower打造精緻美感。精銳建設協理張俊偉表示，本案規劃地上23樓、地下3樓，坪數50坪、54坪、60坪均質三房格局，目前銷售率已達88％。

精鋭建設每一件作品挑戰困難的建築工法，並非單純追求造型，「每一塊土地條件不同，蓋一棟房子並不困難，困難的是如何因地制宜，讓土地被賦予不同的建築使命」。

「精銳SKY ONE」落成後，也積極落實企業ESG，與里長達成美化及認養臨地公園的友善鄰里計劃，並重新鋪設人行道及種植整排櫸木綠化，讓住宅開發從基地內延伸至鄰里生活環境。

「精銳SKY ONE」社區公設-大廳空間，氣派豪華。記者宋健生／攝影

「精銳SKY ONE」設計以「航行在綠海」發想出金屬立面的錯層陽台。記者宋健生／攝影

50坪、54坪、60坪均質三房格局，吸引不少科技業購屋族群的目光。記者宋健生／攝影