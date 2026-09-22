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宏碁50年 微笑半世紀／企業三次再造 變局中進化

經濟日報／ 施振榮（宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

第一次再造讓宏碁重新取得成長，但到了1990年代後期，我逐漸發現，過去解決問題的方法，又開始製造新的問題。一方面Acer經營自己的品牌，另一方面又替其他國際品牌做研發製造服務。兩種事業都可以成功，但放在同一家公司裡，規模愈大，利益衝突愈明顯。

品牌事業需要自由選擇最有競爭力的供應商；代工事業則必須讓不同品牌客戶相信資訊與資源不會衝突。到了2000年，我們決定推動第二次再造，也就是「世紀變革」：品牌與研發製造服務分開，宏碁聚焦品牌，原有研發製造事業後來成為緯創。

這個決策很難，因為等於親手推翻自己過去的一部分成功模式。但我一直認為：當時對，不代表永遠對。自我否定不是否定過去，而是避免讓過去的成功變成未來的包袱。

分開也不代表失去。如果一個事業留在母公司裡只能創造100的價值，獨立後可以創造500甚至1,000，從整體來看，放手反而更有價值。企業不應只問「我擁有什麼」，而要問「我能整合什麼」。

這次再造也逐漸形成「企業家族」的概念。Family Business靠血緣與所有權傳承；Business Family則靠共同歷史、人才、文化與價值觀連結，各自獨立、各自面對市場。真正的永續，不一定來自控制，有時反而來自放手。

2004年，我正式從宏碁退休。我一直相信，真正成功的接班不是「沒有我也可以」，而是「沒有我還可以做得更好」。所以退休後，我刻意不介入日常經營。

可是2013年，宏碁再度面臨重大危機，我70歲，又回去了。

我原本真的不想回去。創辦人若公司一有問題就回來，接班制度永遠建立不起來。我先問的不是「我要不要救公司」，而是「宏碁現在的問題到底是什麼？」最後我認為，真正問題不是單一執行，而是世界已經改變，過去的成功方程式失效。

智慧型手機、平板、雲端快速興起，PC從高速成長進入成熟期。第三次再造不是再做一次PC，也不是讓Acer回到昨天，而是重新回答「下一個時代需要什麼樣的Acer？」

我回去不是為了重新掌權，而是協助建立下一個能自己走下去的團隊與方向。我回來，是過渡，不是復辟。成熟事業要強化效率與獲利，新事業則要允許試錯、給時間培養；今天要活下去，明天也要長出來。

回頭看三次再造，表面問題不同，背後其實都是同一題：外在環境變了，我們願不願意改變自己？企業最大的競爭力，不是永遠不犯錯，而是發現不對時，有能力調整。這就是變革，也是進化。

Acer 宏碁 品牌

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