古書今贏／精準採購 不衝動行事

內子想買車代步，一位朋友聞訊來電，雖然是二手車，聽起來又新又好，車型顏色也是喜歡類型。到了對方家裡，女主人表示等下有事外出，為了不耽擱時間，直接到院子看車，邊走邊聊車主是他兒子，當初買車花了快80萬，車齡雖然七、八年，但開不到五萬公里仍算新車。

然而，打開車廂迎面撲來一股霉味，後座散放一些雜物，女主人說：「整理一下就會很喜歡，要不是不敢開車，很想留下自用，我覺得你們人很好，今天真有緣分，只要喜歡，算你們60萬就好。」

話沒說完女主人兒子回家，女主人輕聲說：「他剛從國外回來，是不是很帥？很多公司都找他上班。只是眼光太高，到37歲還不結婚，聽說你們認識很多人，能不能幫忙介紹？」內子拍了我一下：「你客戶裡有個誰，不是也30多沒結婚嗎？」

女主人眼睛一亮：「手機有照片嗎？條件怎樣？」我笑說：「我的手機只放老婆孩子的照片，不過她和令郎眼光一樣高。」女主人愣了愣轉回原話題：「剛剛有朋友說想來看車，要不要現在做決定？意思意思付個1萬做訂金，我直接回掉他，怎麼樣？」

我笑說：「謝謝啦，身上沒帶那麼多現金，回家討論好再給妳電話。」一上車內子問我意見，回說：「我只喜歡打開天窗說亮話的人。」

任何採購案都應該審慎選擇賣家，決不隨興和衝動性購買。尤其企業購置設施設備，不是菜市場買菜，買錯了、買多了、難吃了、不想吃，放壞了直接打包丟掉。再者，未經審慎評估的採購行為，不單會造成浪費和管理困擾，遇到真正需求時，反而缺乏可用資源。

唐朝柳宗元寫了篇《黔之驢》：貴州沒驢子，有個沒事搞事的人，帶了一頭驢子去，到了才發現用不著，只好丟在山下。有頭老虎在那裡閒晃，因為第一次看到驢子，不敢輕舉妄動，幾番試探知道驢子虛有其表，於是把驢子抓來填肚子。

除了選擇優質賣家之外，採購時還需留意三件事：

一、交付能力：廠商的信用評價和交付能力是交易首選，任何口頭承諾，必須經過查驗確認。

二、實用價值：設施資產產品，具備品質機能和實用價值，不為省錢湊數，避免費而無用。

三、服務延伸：結合未來需求，取得技術支援，可依照需求轉換擴充，不會過時早夭。

經濟學裡有所謂的「機會成本」和「沉沒成本」，前者係指做了某選擇，可能必須放棄或錯過其他更佳選擇，例如排隊買美食，除了付出時間等待，可能錯過更好吃東西、更好玩的事物。

「沉沒成本」多指所作投入已成為損失無補償希望，例如排隊兩個小時，卻發現東西很難吃或快要賣完，因為不甘心繼續排隊，只是浪費更多時間或買到難吃的東西。

好決策不一定速戰速決，在大喜大怒、有壓力、有誘惑時，勿倉促做決定。清朝俞萬春《蕩寇誌．131回》云：「事寬則圓，急難成效」；根據情資權衡利害做選擇（機會成本），過程保持關注並確認停損（沉沒成本），就會做出較佳決策。