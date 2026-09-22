法律頻道／傳承安排 預先說清楚

「黃律師，我的孩子們感情都很好，公司、房子和投資也大致想好要怎麼分了。接下來是不是把遺囑和股權文件簽好，就算做好傳承規劃了？」我通常會接著問，「這些安排，你有沒有親口和家人談過？」

不少企業主把傳承想成單純文件簽署的程序。誠然，文件可以確認房子、股權或投資帳戶由誰承接，卻無法完整回答容易引發繼承人之間爭議的問題：父母當初為什麼這樣安排？

若家人在遺囑宣讀或股權移轉時，才第一次知道分配內容，甚至父母離開之後才知曉，那麼再周全的安排也可能被認知成偏心或隱瞞。接班的子女或許認為，自己是因為最熟悉公司才承擔經營責任；沒有參與經營的手足，可能以為他取得了更多資產和權力。問題未必真的出在分配不適當，而是父母從未花時間把考量說清楚。

之前的文章談過財產要分，責任也要分。而角色分清楚後，還要讓家人理解，誰負責經營、誰能如何取得收益、重大決策由誰決定；若有人想出售股權，或彼此意見不同，又該如何處理？這些事情若始終只放在父母心裡，待父母不在了，家人往往只能回頭猜疑。

家族會議不是要每個繼承人當場同意所有安排，更不是把分配變成投票表決。它的第一步，是讓家長親自說明給家人先理解本質想法，父母晚年的安排是什麼？公司由誰經營、未接班的子女如何被照顧？這些事在第一次談不出共識並不意外，但可以把已形成的初步想法、仍有疑問的地方，以及下次要處理的事項記下來。

資產規模與家族成員愈多，這樣的討論愈不能只靠一次談話。定期家族會議、共識文件，甚至運用家族憲章、股東協議或信託，都是把已經說清楚的事情落實下來的方法。

家人先有共識，工具才有辦法把事情做好；若沒有共識，文件弄得再完整，也只是把衝突延後。

律師事務所或家族辦公室能協助的，是把「我要讓孩子未來不會吵架」、「我不希望家族公司被賣掉」這些擔心，整理成可討論、可執行的安排；但文件不能代替本人解釋，也不能代替建立信任。

傳承不是把文件簽完就結束，而是讓家長體力仍能說明、家人彼此仍願意傾聽時，把未來的安排講清楚。如此一來，制度及文件才不會只是紙面文件，而是能為家人先做好解決紛爭時真正可依循的制度規劃。