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雙北市購屋總價帶上調…北市千萬內剩不到一成 新北市一、兩千萬成主流

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近十年雙北住宅交易總價帶變化，結果顯示，十年間台北市千萬元以下住宅交易占比僅剩不到一成；新北市交易主力則由千萬元以下轉向1,000萬至2,000萬元，雙北住宅交易重心逐步向較高總價帶移動。永慶房產集團／提供
永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近十年雙北住宅交易總價帶變化，結果顯示，十年間台北市千萬元以下住宅交易占比僅剩不到一成；新北市交易主力則由千萬元以下轉向1,000萬至2,000萬元，雙北住宅交易重心逐步向較高總價帶移動。永慶房產集團／提供

近十年來，受到營建成本、市場供需及整體經濟環境變化等多重因素影響，雙北房價逐步走高，住宅交易的主力總價帶也隨之調整。永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近十年雙北住宅交易總價帶變化，結果顯示，十年間台北市千萬元以下住宅交易占比僅剩不到一成；新北市交易主力則由千萬元以下轉向1,000萬至2,000萬元，雙北住宅交易重心逐步向較高總價帶移動，反映了近年房價與購屋選擇的變化。

統計顯示，十年前台北市住宅交易以總價2,000萬元以下為主，占整體交易量59.7%；近一年占比已降至43.5%，減少16.2個百分點，而千萬元以下交易占比更從21.7%降至9.2%，大減12.5個百分點，顯示北市千萬元內住宅日益稀少，選擇有限。相較之下，2,000萬至4,000萬元住宅交易占比由29.0%提高至38.1%，增加9.1個百分點，成為近一年北市占比最高的交易總價帶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市土地供給稀有，房價基期原本就相對其他縣市高，過去十年間整體房價呈現上漲走勢，即使是中古公寓或中小坪數住宅，地段較精華、整體機能優異的住宅，成交總價也可能跨過2,000萬元，使北市購屋主力逐漸轉向2,000萬至4,000萬元。

另一方面，近一年1,000萬至2,000萬元住宅交易占比仍達34.3%，顯示面對購屋門檻提高，部分首購族與小家庭可能透過減少坪數、增加屋齡或轉向外圍行政區，將總價控制在2,000萬元內。

新北市住宅交易總價帶上移趨勢同樣明顯，數據顯示，千萬元以下住宅交易占比十年間由55.2%降至29.2%，減少26.0個百分點；1,000萬至2,000萬元住宅占比則由35.8%升至48.9%，增加13.1個百分點，不僅增幅居各總價帶之冠，也取代千萬元以下住宅，成為新北市交易主流。此外，2,000萬至3,000萬元住宅占比亦由6.0%提高至14.8%，進一步反映新北市住宅交易總價結構逐步上移。

陳金萍指出，新北市緊鄰台北市，長期承接北市外溢的首購及換屋需求，近年隨著捷運路網、重劃區開發逐步到位，加上整體房價走升，部分鄰近台北市或交通機能成熟區域的住宅總價也隨之提高，使千萬元以下住宅的交易比重逐漸降低。

不過，新北市幅員廣大，住宅產品及區域選擇較為多元，買方仍可透過調整購屋地段、屋齡及坪數控制總價。因此，1,000萬至2,000萬元住宅除了承接原有在地需求，也吸引部分由台北市移入的購屋族，逐漸成為新北市最主要的交易總價帶。

最後，陳金萍表示，交易總價帶上移，主要反映近年房價走升，以及低總價住宅交易比重降低所形成的市場結構變化，不代表購屋族所得或購買力同步提升。

面對購屋總價提高，陳金萍建議有意購屋的民眾，除了衡量總價外，更應將自備款、貸款成數及每月還款能力一併納入評估；若預算有限，可透過調整區域、屋齡與坪數，在通勤便利性、居住空間及財務負擔之間取得平衡，避免為追求特定地段而承擔過高的長期房貸壓力。

永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近十年雙北住宅交易總價帶變化，結果顯示，十年間台北市千萬元以下住宅交易占比僅剩不到一成；新北市交易主力則由千萬元以下轉向1,000萬至2,000萬元，雙北住宅交易重心逐步向較高總價帶移動。永慶房產集團／提供
永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近十年雙北住宅交易總價帶變化，結果顯示，十年間台北市千萬元以下住宅交易占比僅剩不到一成；新北市交易主力則由千萬元以下轉向1,000萬至2,000萬元，雙北住宅交易重心逐步向較高總價帶移動。永慶房產集團／提供

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