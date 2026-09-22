六都十大預售屋買氣重災區 台中三區災情嚴重、桃園這區淪「慘王」

據《591實價登錄》統計，今年上半年六都、新竹縣市預售交易量萎縮前十名中，有八區買氣腰斬，反映預售買氣不僅降溫、更趨向凍僵；其中桃園大園買氣大減75%是六都量縮最劇烈。重災區以台中市沙鹿、清水、南區三區最多，顯示預售買氣修正已從外圍蛋白區延伸核心都會區。

《591實價登錄》指出，今年上半年十大買氣重災區橫跨北中南，尤其桃園大園從709件大減至177件、年減75%，為六都、新竹縣市量縮最劇烈區域，主因該區近年受惠航空城等利多，吸引不少建商進駐推案、供給量大，然而在房市管制與貸款緊縮下，來人減少，尤以客運區域賣壓增大。

今年上半年客運重劃區中的新建案價格雖有部分讓利，不過區內機能待完備、且相對較高價的新案對自住客吸引力較弱，加上去年同期有不少「桃園航空城機場園區街廓基地」安置住宅集中交易、墊高基期，都導致成交量縮減劇烈。

買氣重災區以台中市沙鹿、清水、南區三區最多，其中沙鹿、清水兩大海線區域災情最重，分別年減71%、64.4%；《591實價登錄》表示，兩區過去幾年受惠中科外溢、台中港及捷運藍線等建設題材，帶動建商大量推案，加上房價相對市區親民，吸引首購及置產買盤。

不過，《591實價登錄》指出，隨著近年房價快速墊高，信用管制後投資置產需求退潮，且市場上仍有不少新案待去化，「供給多、買方少」已成為海線房市當前最大壓力。

新北市同樣出現買氣腰斬區域，其中五股年減58.3%最多；《591實價登錄》分析，五股預售供給主要集中洲子洋重劃區，過去該區仰賴雙北市外溢與首購買盤，但在房貸條件收緊下、買方轉趨謹慎，同時新案供給規模縮減，導致供需同步降溫。

新北市中和則是另一買氣大減區，區域交易量由逾800件大減至400件以下、年減幅達56%；《591實價登錄》指出，該區去年因有指標新案「大同新紀元」大量成交挹注，明顯墊高區域基期，今年因該案成交動能較去年同期收斂，也使整體交易量的年減幅度放大。

高雄新興、鼓山則分別年減54.3%、53.6%，兩區皆屬房價相對高檔區域；《591實價登錄》表示，新興區去年受指標案「中山鉑悦」交易挹注、墊高基期，今年同期該案仍有去化撐量，但區域成交動能已轉弱；鼓山則坐擁美術館、農十六等高價住宅聚落，房價基期已高，在房市管制環境下，高總價、換屋型買方更趨謹慎，使得兩區預售量能同步腰斬。

北市萬華、內湖也意外擠進重災區，分別年減50.9%、44.1%；《591實價登錄》指出，萬華去年受到新案「長虹MVP」去化挹注，今年進入銷售後段，成交動能收斂；內湖則因素地有限、供給少，若缺乏大型新案進場，少數個案成交變化便容易放大年變化，且北市新案總價門檻相對仍高，在當前貸款環境下，購屋族決策期亦隨之拉長。

至於搶上重災區最後一席的台中南區，年減幅為43.5%；《591實價登錄》表示，台中市南區屬成熟市區，過去幾年在交通、生活機能優勢下推案活躍，如今前幾年預售建案逐漸進入銷售後段、交屋階段，同時今年新案供給轉趨保守，處於市場周期轉換時期，因此區域預售成交量亦隨之收斂。

整體而言，《591實價登錄》強調，六都、新竹顯示十大預售買氣重災區雖全面量縮逾四成，但並非單一因素造成，除了信用管制、房貸緊縮壓抑整體房市買氣，各區「高基期、供給量及推案周期」也成為放大交易量減幅的關鍵。