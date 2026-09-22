台灣設計展9/24起桃園亮相 101大樓避雷針秀出製造業實力

美國自由攀岩好手霍諾德1月徒手攻頂台北101，站在避雷針旁高空自拍畫面也寫下歷史。2026台灣設計展24日起展開，介紹多家桃園企業，製作101大樓避雷針的幕後英雄也在其中。

2026台灣設計展今天開放媒體預覽，主展館包含桃園會展中心、桃園市立圖書館青埔智慧科技分館、中原文創園區。其中桃園會展中心便涵蓋13個主題展，從產業、交通、永續等面向探討桃園與城市學，也以此展望桃園的未來。

桃園擁有42個產業園區，工業產值突破新台幣4.48兆元，居全台之冠，主題展「24HR 運轉全世界」以機場為概念，讓民眾隨登機、起飛等流程看見貼近生活的桃園24家製造產業，看見桃園如何成為串聯台灣與世界供應鏈。

策展人謝易成表示，民眾可以在展覽中理解這些產業的份量與重要性。像是恆豐環球股份有限公司，在霍諾德（Alex Honnold）攀爬101大樓時，最後握住的避雷針就是來自恆豐環球，在許多公眾場域都有該公司出品的避雷針，展中也介紹避雷針運作。

謝易成提到，桃園同時是紡織業重鎮，如展中的和友紡織股份有限公司，製造產品如飛機上會準備的求生背心，可見其在防水布料上的專業，近年更進軍防彈背心製作。

在產業之外，由設計師蕭青陽與蕭君恬打造的「匯流之橋」，則以科技讓會場充盈自然氣息，走過五光十色的彩色玻璃橋梁，可在不同轉角聞到山林的氣味與水蜜桃香，還可在螢幕中看見桃園古道。蕭青陽說，他很喜歡旅遊，能將外出的氣味、視覺等五感帶到展場，是這次最過癮的事情。

中原文創園區則集結桃園高中職與大專院校徵件作品、桃園設計獎，以及ADA ISDW 2026台日韓國際學生設計研習營成果，串聯青年設計從在地培育到國際交流的成長歷程，展現桃園作為青年設計城市的創新能量，有學生以桃園特色製作不同吉祥物，也有學生幽默以「內壢國」為題製作專刊，介紹地方史。

2026台灣設計展將在24日起展開，至10月11日，展期共18天。