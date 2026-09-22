快訊

美股早盤／記憶體俏！那指再刷盤中新高 蘋果市值一度破5兆美元

亞運武術／掌旗官張煥宜散打晉級4強 至少銅牌入袋

譚松韻戲外真實人生！母親遇酒駕車禍身亡 肇事者竟是小學同學

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣設計展9/24起桃園亮相 101大樓避雷針秀出製造業實力

中央社／ 台北22日電

美國自由攀岩好手霍諾德1月徒手攻頂台北101，站在避雷針旁高空自拍畫面也寫下歷史。2026台灣設計展24日起展開，介紹多家桃園企業，製作101大樓避雷針的幕後英雄也在其中。

2026台灣設計展今天開放媒體預覽，主展館包含桃園會展中心、桃園市立圖書館青埔智慧科技分館、中原文創園區。其中桃園會展中心便涵蓋13個主題展，從產業、交通、永續等面向探討桃園與城市學，也以此展望桃園的未來。

桃園擁有42個產業園區，工業產值突破新台幣4.48兆元，居全台之冠，主題展「24HR 運轉全世界」以機場為概念，讓民眾隨登機、起飛等流程看見貼近生活的桃園24家製造產業，看見桃園如何成為串聯台灣與世界供應鏈。

策展人謝易成表示，民眾可以在展覽中理解這些產業的份量與重要性。像是恆豐環球股份有限公司，在霍諾德（Alex Honnold）攀爬101大樓時，最後握住的避雷針就是來自恆豐環球，在許多公眾場域都有該公司出品的避雷針，展中也介紹避雷針運作。

謝易成提到，桃園同時是紡織業重鎮，如展中的和友紡織股份有限公司，製造產品如飛機上會準備的求生背心，可見其在防水布料上的專業，近年更進軍防彈背心製作。

在產業之外，由設計師蕭青陽與蕭君恬打造的「匯流之橋」，則以科技讓會場充盈自然氣息，走過五光十色的彩色玻璃橋梁，可在不同轉角聞到山林的氣味與水蜜桃香，還可在螢幕中看見桃園古道。蕭青陽說，他很喜歡旅遊，能將外出的氣味、視覺等五感帶到展場，是這次最過癮的事情。

中原文創園區則集結桃園高中職與大專院校徵件作品、桃園設計獎，以及ADA ISDW 2026台日韓國際學生設計研習營成果，串聯青年設計從在地培育到國際交流的成長歷程，展現桃園作為青年設計城市的創新能量，有學生以桃園特色製作不同吉祥物，也有學生幽默以「內壢國」為題製作專刊，介紹地方史。

2026台灣設計展將在24日起展開，至10月11日，展期共18天。

桃園 設計 大樓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃市圖飄香！「桃知道」二周年端出桃園山海滋味

搶AI與半導體史上最強擴產獵地潮 桃科二期土地迎國際AI大廠進駐

東森投資190億打造恩典大樓 12月底開幕晶英酒店成亮點

中原大學設計學士原專班串聯復興原鄉 深化設計與部落學習

相關新聞

六都十大預售屋買氣重災區 台中三區災情嚴重、桃園這區淪「慘王」

據《591實價登錄》統計，今年上半年六都、新竹縣市預售交易量萎縮前十名中，有八區買氣腰斬，反映預售買氣不僅降溫、更趨向凍僵；其中桃園大園買氣大減75%是六都量縮最劇烈。重災區以台中市沙鹿、清水、南區三區最多，顯示預售買氣修正已從外圍蛋白區延伸核心都會區。

雙北市購屋總價帶上調…北市千萬內剩不到一成 新北市一、兩千萬成主流

近十年來，受到營建成本、市場供需及整體經濟環境變化等多重因素影響，雙北房價逐步走高，住宅交易的主力總價帶也隨之調整。永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近十年雙北住宅交易總價帶變化，結果顯示，十年間台北市千萬元以下住宅交易占比僅剩不到一成；新北市交易主力則由千萬元以下轉向1,000萬至2,000萬元，雙北住宅交易重心逐步向較高總價帶移動，反映了近年房價與購屋選擇的變化。

雲品婚宴市場布局拚逆勢小型化趨勢 搶1,500場、5億元商機

雲品（2748）持續擴大婚宴市場布局，旗下宴會平台「君品Collection」推出全新「幸福ALL IN」婚宴方案，串聯北、中、南12大婚宴據點及20家婚禮周邊品牌，透過一站式婚宴服務及「累進贈禮」機制搶攻新人商機，全年目標接下1,500場婚宴訂單，預估可創造逾5億元商機。

國建攜手日本三井不動產奪「南港玉成段公辦都更」 總銷初估86億元

台北市南港55年老屋大翻身。國泰建設（2501）攜手日本三井不動產，組成跨國團隊「國泰玉成置業開發」，拿下「南港玉成段公辦都市更新案」，國建副總經理、國泰玉成置業開發董事長林清樑22日表示，該案總銷初估約86億元，惟推案時程尚未定案。

中石化高雄3.63萬坪土地出售有望 新加坡集團表興趣

中石化（1314）董事長葛樹人22日在高雄透露，該公司位於前鎮的「特貿五」3.63萬坪土地，有一家新加坡私募基金表達興趣，規劃打造為醫療中心，目前雙方就土地價格進行磋商中，希望今年底能敲定。據了解，該交易案總價約落在290億元，將可改善財務結構。

華安小金雞源華智醫完成2.7億現金增資 獲國發基金支持攻AI藥物市場

上市生技股華安（6657）子公司源華智醫22日宣布，完成2.7億元現金增資，獲得國家發展基金及創投機構支持。本次增資引進外部股東，讓其由華安醫學全資子公司邁向股權結構多元化的新階段，不僅充實研發與營運資金，也配合明年登錄興櫃的規劃，逐步推進股權分散及相關準備工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。