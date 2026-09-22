國統獲選屏東縣政府標案最優勝廠商

專業水資源整合龍頭廠商國統（8936）22日公告獲選為屏東縣「新園工業用地及新園產業園區委託開發、租售及管理案」最優勝廠商。

本案基地面積34.14公頃包括新園工業用地24.50公頃及新園產業園區9.64公頃，其中將保留20%土地為只租不售，本開發案交通區位優良，近台17、台27、台88線及國道3號位處屏北、潮州、東港生活圈鄰高雄林園、小港，整體地勢平坦。

依經濟部110年度核定編列開發成本約38.77億元，最終開發成本以主管機關屏東縣政府核定之開發總成本為凖，本案將於5年內完成土地取得、園區開發及產業用地租售。

國統為水資源整合廠商，預計今年以核心競爭力之豐富管道工程的實績，參與電力管道工程標案，及為強化競爭力整合產業上下游產業，轉投資成立生產高密度聚乙烯（HDPE）管材之子公司國永泓公司，此次整合集團資源參與屏東縣「新園工業用地及新園產業園區委託開發、租售及管理案」，為國統集團在原有營造工程基礎下的一個新領域布局。