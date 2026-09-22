雲品婚宴市場布局拚逆勢小型化趨勢 搶1,500場、5億元商機

雲品（2748）持續擴大婚宴市場布局，旗下宴會平台「君品Collection」推出全新「幸福ALL IN」婚宴方案，串聯北、中、南12大婚宴據點及20家婚禮周邊品牌，透過一站式婚宴服務及「累進贈禮」機制搶攻新人商機，全年目標接下1,500場婚宴訂單，預估可創造逾5億元商機。

雲品總經理丁原偉表示，面對少子化及結婚對數下滑，婚宴市場每年都在萎縮，且桌數規模持續下降，君品Collection目前承接的婚宴平均約15桌，10桌以下家宴占比已達三成。加上婚宴市場逐漸出現小型化及多元化趨勢，傳統宴會之外的特色場地也分食30至100人規模的宴客市場，業者必須推出更符合年輕客群需求的婚宴產品。

丁原偉指出，目前婚宴營收占雲品整體宴會業績比重仍達75%，在婚宴小型化趨勢下，公司希望維持婚宴承接場次不下滑，再透過集團管理能力及採購優勢提升單場效益與毛利率，降低桌數下滑對營運的影響。

為提升婚宴方案吸引力，雲品去年推出「神助攻超頂6選1」方案，締造713場婚宴成績；今年進一步升級「幸福ALL IN」，合作品牌由6家擴大至20家，好禮品類也由6項增加至12項，並首創累進贈禮機制，讓新人依婚宴桌數增加可選擇的贈禮項目。

「幸福ALL IN」方案涵蓋婚紗、鑽戒、婚攝、喜餅、婚禮顧問、蜜月、西裝、主婚人禮服、證婚、婚禮錄影、拍貼機及會場布置等12項服務，婚禮大禮包總市值最高達36萬元。新人依不同場地門檻，每訂滿8桌或10桌即可任選1項好禮，滿20桌可選2項、滿30桌可選3項，桌數愈多，贈禮項目同步增加。

目前「幸福ALL IN」涵蓋君品Collection旗下北、中、南12處宴會場域，包括君品酒店、頤品大飯店新莊、皇家薇庭、維多麗亞酒店、茹曦酒店、淡水嘉盧、芃卓，以及台中的蘭克斯特、芳庭路壹號莊園、台中市役所、森邸與台南亞果薈，部分據點8桌起即可適用，其餘則以10桌為門檻。

區域市場方面，丁原偉觀察，新竹婚宴需求衰退幅度約35%，為各地區最高，桃園約衰退25%；相較之下，台中市場衰退幅度最小。丁原偉指出，台中客群約七成為海歸客，更重視餐飲品質及宴會氛圍，也帶動雲品持續加碼中部市場，目前在中部已有6處經營管理據點，逐漸成為集團宴會餐飲布局的重要區域。

丁原偉表示，面對婚宴市場持續萎縮，雲品將透過擴大場域、整合婚禮周邊品牌及推出符合年輕客群需求的產品，從傳統大型婚宴轉向更多元、小型化的婚宴市場，在桌數下降的市場環境下，尋求維持場次並提升單場價值。