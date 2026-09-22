三商家購決議分割移轉美廉社等零售通路品牌 明年轉型控股公司

三商家購（2945）22日召開重大訊息記者會。財務長劉晏秀表示，三商家購董事會今日通過決議，擬將旗下零售通路品牌轉移與子公司富達零售，三商家購則將轉型為控股公司。

董事會今天決議，基於集團整體營運規劃、落實專業分工及提升整體營運績效，今日董事會通過將以分割方式，將原來經營之美廉社、心樸市集、美廉便利架、購美聯等零售通路品牌之相關資產、負債及營業，分割移轉予持股100%之子公司富達零售有限公司。三商家購則將轉型為投資控股公司，並更名為眾聯投資控股有限公司，未來將負責集團整體營運規劃及智慧零售之投資布局。

劉晏秀表示，此次分割基準日暫定為2027年1月1日，分割讓與之營業價值預計為2.5億元，換取富達零售新發行普通股2,500萬股。轉型後，眾聯投控股票代碼仍為2945，並將依相關規定向主管機關申請維持繼續上市之資格。此一零售通路分割案及轉型投資控股案，將於11月18日將召開之2026年第一次股東臨時會中提請討論及決議。

她並強調，分割完成後，富達零售將專注於零售通路品牌經營，實體通路除原來經營之便利商店OKmart及智能販賣機「OK mini」之外，將新增美廉社、心樸市集、美廉便利架等三個實體零售品牌。線上通路則包含購美聯等。

劉晏秀指出，此案並無影響既有股東權益，表強調透過此次組織調整，未來組織分工將更加明確，除富達零售於此次分割後，將專注零售通路品牌之資源整合擴展，購達行銷將聚焦物流零售經營，首要目標為推升物流零售效率、並逐步發展為第三方物流服務。三友藥妝則負責藥妝通服拓展。寵物好事則持續深耕寵物食品及用品販售領域。

她指出，透過此次分割案，預期集團管理效能及營運效率將可獲得進一步提升，旗下各事業體將各自分工，專注各自領域經營，未來將以策略投資貨合資方式，納入策略合作夥伴、加速擴大零售經營規模及提升經營績效。

她強調，三商家購期望透過此次組織調整，逐步串聯並集結零售生態系，強化智慧零售布局、為股東及員工創造最大利益。