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光焱擬發公司債上限6億元 興建廠房及購置探針台系統

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

光焱（7728）今日公告公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債案，擬發公司債上限6億元，公司說用於興建廠房及購置探針台系統。

光焱說明發行總額：發行總面額上限新台幣陸億元整。每張面額：新台幣10萬元整。發行價格：依票面金額之100%~105%發行。發行期間：三年。發行利率：票面利率0%。

光焱說明因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。

光焱 公司債 上限

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