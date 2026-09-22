和泰車砸千萬美元投資FunNow 布局一站式旅遊服務

和泰車宣布投資生活娛樂預訂平台FunNow Ltd.，預計出資1000萬美元（約新台幣3.18億元）取得約10%股權，和泰車旗下旅遊平台「去趣」（chicTrip）與FunNow展開合作，藉此深化MaaS（Mobility as a Service）移動服務生態圈。

和泰車透過新聞稿說明，此次策略結盟，「去趣」旅遊平台將逐步整合FunNow預訂平台，導入其涵蓋台灣、日本及東南亞地區特定餐廳酒吧、特色住宿與休閒娛樂活動。

和泰車指出，未來雙方將合作提升跨國旅遊平台覆蓋率，並導入人工智慧AI行程規劃結合即時訂位應用，此次「去趣」與FunNow策略結盟，和泰車將藉由FunNow在亞太市場根基，作為未來拓展海外市場的立基點，「去趣」將結合台灣市場經驗，以及FunNow平台技術能量，為和泰集團開創新成長動能。

根據資料，「去趣」旅遊平台於2023年9月上線，迄今會員數突破290萬人，FunNow生活娛樂預訂平台橫跨東南亞市場。