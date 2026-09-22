聽新聞
0:00 / 0:00
和泰車砸千萬美元投資FunNow 布局一站式旅遊服務
和泰車宣布投資生活娛樂預訂平台FunNow Ltd.，預計出資1000萬美元（約新台幣3.18億元）取得約10%股權，和泰車旗下旅遊平台「去趣」（chicTrip）與FunNow展開合作，藉此深化MaaS（Mobility as a Service）移動服務生態圈。
和泰車透過新聞稿說明，此次策略結盟，「去趣」旅遊平台將逐步整合FunNow預訂平台，導入其涵蓋台灣、日本及東南亞地區特定餐廳酒吧、特色住宿與休閒娛樂活動。
和泰車指出，未來雙方將合作提升跨國旅遊平台覆蓋率，並導入人工智慧AI行程規劃結合即時訂位應用，此次「去趣」與FunNow策略結盟，和泰車將藉由FunNow在亞太市場根基，作為未來拓展海外市場的立基點，「去趣」將結合台灣市場經驗，以及FunNow平台技術能量，為和泰集團開創新成長動能。
根據資料，「去趣」旅遊平台於2023年9月上線，迄今會員數突破290萬人，FunNow生活娛樂預訂平台橫跨東南亞市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。