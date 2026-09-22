國建攜手日本三井不動產奪「南港玉成段公辦都更」 總銷初估86億元

台北市南港55年老屋大翻身。國泰建設（2501）攜手日本三井不動產，組成跨國團隊「國泰玉成置業開發」，拿下「南港玉成段公辦都市更新案」，國建副總經理、國泰玉成置業開發董事長林清樑22日表示，該案總銷初估約86億元，惟推案時程尚未定案。

國泰建設總經理郭文鎧及台灣三井不動產久一康洋董事長表示，雙方攜手合作，不僅是專業與創新的結合，更希望為社區注入新的價值，打造兼具品質與人性化的理想生活場域。

此次國建與三井攜手，也延續雙方在台合作布局。國建深耕台灣住宅市場多年，三井不動產則具有日本大型不動產開發經驗，雙方透過合資方式切入公辦都更，將國建在住宅開發、工程品質及在地經驗，與三井的不動產開發及營運專業結合。

其中「國泰玉成置業開發」由國建持股51％、三重置業持股49％；而三重置業則由國建出資三分之二、三井不動產出資三分之一。因此換算後，國建在「國泰玉成置業開發」的實際持股比重約83.7％，三井不動產約16.3％。

該案基地位在南港區玉成段，鄰近捷運昆陽站，基地面積約1,058坪，更新前共有130戶，建築物屋齡多已超過55年。未來規劃興建2棟地上25層、地下5層建築，並導入綠建築、智慧建築、建築能效及耐震設計，打造安全、低碳及具韌性的居住環境。

林清樑表示，該案目前暫定案名為「御成苑」，未來待國泰玉成置業開發正式推案時，仍可能依產品定位及市場規劃重新命名，目前全案推案時間尚未定案，仍需跑流程，而總銷初估約在86億元左右。

談到近期央行鬆綁信用管制以及刪除18個月內動工條款，林清樑表示，房市管制已逾多年，此次鬆綁後對市場來說當然是好事情，尤其是鬆綁第二戶貸款成數，對購屋族來說較為合理，也可望恢復房市的信心度，不過實際銷售狀況仍得再觀察一陣子。

展望未來，林清樑表示，國建仍會積極布局公辦都更、都更等領域，只要有好地點的土地，都會有參與的想法，而集團目前 北、中、南、高均有推案儲備，儲備量約400億元，未來動能無虞。