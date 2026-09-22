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中石化高雄3.63萬坪土地出售有望 新加坡集團表興趣

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中石化位於高雄前鎮的「特貿五」3.63萬坪土地，傳出有一家新加坡私募基金表達興趣，規劃打造為醫療中心。圖／中石化提供
中石化位於高雄前鎮的「特貿五」3.63萬坪土地，傳出有一家新加坡私募基金表達興趣，規劃打造為醫療中心。圖／中石化提供

中石化（1314）董事長葛樹人22日在高雄透露，該公司位於前鎮的「特貿五」3.63萬坪土地，有一家新加坡私募基金表達興趣，規劃打造為醫療中心，目前雙方就土地價格進行磋商中，希望今年底能敲定。據了解，該交易案總價約落在290億元，將可改善財務結構。

中石化的高雄「特貿五」土地位於中華路、時代大道、中山路之間，距離夢時代購物中心、捷運R6凱旋站都不遠，對面就是正搬遷中的205兵工廠，地理位置相當具優勢；但因該地的都市計劃只允許最高20%容積做為住宅使用，其餘須興建商業設施，以致影響相關業界的購地意願。

葛樹人22日在高雄記者會表示，該塊土地面積約3.63萬坪，因面積龐大，公司原本規劃切割成10塊出售，最小約3,000多坪、最大約1.2萬坪，藉此迎合企業需求購地。但近期出現重大變化，一家新加坡大型集團表達高度興趣，希望全數吃下土地。

他進一步說，該集團規劃以「一條龍」方式，建置醫療園區，從醫院、照護到醫美與周邊醫療產業皆涵蓋，形成完整服務鏈。集團旗下擁有逾百支基金，投資遍及馬來西亞、印尼、菲律賓等地。近年因中東戰爭與美中貿易緊張，全球資金大量湧入新加坡，使其資金量能更為充沛。

而該塊土地因過去三度流標，依照流標規定，底價會逐次下修，第三次流標後底價約落在79.8萬元，相較鄰近的台塑土地，每坪開價約100萬元，兩者明顯有差距。

中石化希望每坪單價能落在80.2至80.5萬元之間，以利董事會通過，此外，因買方從事的產業特殊性，也需要地方政府許可，目前雙方尚在協商。葛樹人希望能在今年底前敲定土地交易案。

中石化 新加坡 土地

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