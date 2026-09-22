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南僑第3季提列中聯油脂事件損失 預製烘焙拓美澳市場

中央社／ 台北22日電

南僑總裁李勘文表示，受中聯油脂事件影響，退貨及客戶相關損失將在第3季提列，完整損失金額估算中；中國因市場競爭激烈，今年下半年獲利仍具挑戰，但預製烘焙品是未來主要成長動能之一，將整合台灣、上海及曼谷等外銷預製烘焙布局，拓展美國與澳洲等市場。

南僑投控今天舉行法人說明會，說明近期營運。南僑今年上半年營收新台幣115.3億元，年減約1%；歸屬母公司業主淨利6027萬元，較去年同期1.72億元減少約65%，每股盈餘（EPS）0.24元。

南僑主管表示，上半年獲利大幅減少，主要因中國大陸市場競爭激烈，加上高毛利的進口奶油銷售減少等因素影響，中聯油脂事件也對台灣事業造成不利影響。

針對中聯油脂事件，李勘文表示，大豆油並非公司烘焙油脂主要用油，每月使用量約30至40噸，相較公司每月使用逾千噸油品，占比不高，目前油脂業務並未出現大幅減少。

他表示，中聯油脂大豆油供應出現缺口，目前其他供應商要完全補足並不容易，南僑準備自行從東南亞進口大豆油，以降低供貨不足對營運的影響。至於事件造成的實際損失，目前仍估算中，包括客戶退回產品須待主管機關核定後進行銷毀，以及客戶端產生的相關損失，預計在第3季陸續提列，並將向供應商福壽求償。

中國大陸事業方面，李勘文表示，當地市場競爭激烈，原物料成本上漲後，產品售價難以完全反映成本，南僑食品上海今年上半年獲利年減逾90%，下半年同樣受到市場競爭激烈，成本無法完全轉嫁下游客戶影響，獲利若要較去年同期成長，具很大挑戰。

不過，先前拓展大型連鎖通路的成果，預計今年第4季可望逐步顯現，包括產品進入山姆會員商店等通路，預製烘焙產品開發及銷量逐漸出現成效。

他說，中國大陸預製烘焙品去年營收約人民幣4.8億元，年增26.5%，目前約占中國事業15%，由於占比不高，現階段尚無法完全抵銷傳統烘焙油脂等業務壓力，但將是未來主要成長動能之一。

在預製烘焙布局方面，目前中國大陸上海、泰國曼谷及台灣都有生產布局，上海主要供應中國大陸市場，曼谷以東協市場為主，台灣則以內需市場為主；因美國、澳洲等海外市場規模較大，未來3地將進一步整合外銷預製烘焙布局，以提高整體營運綜效。

南僑 中聯 烘焙

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