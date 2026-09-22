和泰汽車攜中油拓展洗車服務版圖 OpenHub躍居全台最大洗車服務平台

為持續拓展數位用車服務版圖，和泰汽車（2207）旗下人車生活服務平台「OpenHub 洗車地圖」宣布與中油合作，正式導入全台超過200 個中油指定加油站洗車據點。此次合作不僅大幅提升洗車服務的據點密度與涵蓋範圍，更讓「OpenHub 洗車地圖」合作站點一舉突破 400 站，成為全台最大的洗車服務平台。TOYOTA 與 Lexus 車主透過 My Toyota、Lexus Plus App，即可線上購買「100元中油洗車折抵券」，享受更便利的數位洗車服務。

和泰車指出，「OpenHub 洗車地圖」自推出以來，持續串聯不同品牌與通路的洗車服務，讓車主可透過單一平台查找據點、購買洗車券，降低跨品牌使用不同服務流程的不便。目前平台已整合全國加油站、車容坊、統一精工－速邁樂等合作品牌，此次再加入全台超過200個中油指定加油站洗車據點，使整體服務規模突破 400 站，進一步提升服務的便利性與全台涵蓋率。

中油擁有遍布全台的服務網絡，是國內車主日常用車生活中重要的服務通路。此次雙方合作，不僅是「OpenHub 洗車地圖」擴大服務規模的重要里程碑，也代表平台持續串聯大型用車服務夥伴，從數位平台延伸至車主日常生活中的實體服務場景。透過中油廣泛的據點布局，

TOYOTA 與 LEXUS 車主未來無論日常通勤或跨縣市移動，都能更便利地找到鄰近洗車服務。