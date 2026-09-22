華安小金雞源華智醫完成2.7億現金增資 獲國發基金支持攻AI藥物市場

上市生技股華安（6657）子公司源華智醫22日宣布，完成2.7億元現金增資，獲得國家發展基金及創投機構支持。本次增資引進外部股東，讓其由華安醫學全資子公司邁向股權結構多元化的新階段，不僅充實研發與營運資金，也配合明年登錄興櫃的規劃，逐步推進股權分散及相關準備工作。

源華智醫以人工智慧驅動的「藥物再利用」（Drug Repurposing）為核心，透過自主研發的「智慧協奏」AI平台，整合多種AI模型與分子結構、基因表現、知識圖譜及臨床實證等多元資訊，系統化地探索既有藥物的新適應症。藉由串聯AI分析與生物實驗驗證，公司致力於提升候選藥物篩選與研發決策效率，發掘既有藥物尚未被充分運用的治療潛力。

在商業模式上，源華智醫以藥物新適應症的智財開發與授權為核心，結合AI平台能力及生技研發專業，建立從新用途探索、實驗驗證到專利布局的研發流程，並透過與生技製藥業者合作開發及後續授權，推動研發成果商業化。隨著平台能力持續提升、驗證成果逐步累積，公司將逐步擴充可授權的專利智財組合，建立可持續產出智財並推動授權的營運模式。

本次增資資金將優先投入兩大方向。首先，充實AI與生技研發團隊，提升整體研發量能，加速AI平台功能擴充與技術升級，提升多模型整合、資料分析及候選藥物評估能力，同時擴大藥物新適應症的驗證規模，支持更多研發專案並行推進，加速產出具專利布局與授權潛力的研究成果。

其次，拓展技術合作、共同開發與商業合作，深化與生技公司、製藥企業及研究機構的連結，建立涵蓋技術研發、實驗驗證與商業開發的合作網絡。公司將結合合作夥伴的專業與資源，使研發方向更緊密銜接臨床需求及市場機會，拓展在國際藥物再利用生態系中的合作關係，為後續授權與商業化奠定基礎。

源華智醫總經理許銀雄表示：「我們的目標，是將AI發掘的藥物新用途，透過實驗驗證與專利布局，轉化為能夠授權、持續累積價值的醫藥智財。此次獲得國發基金與創投夥伴支持，讓我們有更充足的資源，同步強化AI平台與生技研發量能，並加速拓展與藥物再利用生態系夥伴的合作。我們期待透過與生技製藥夥伴共同開發，讓研發成果更貼近臨床需求，逐步實現既有藥物的新治療價值。」

展望未來，源華智醫將持續以AI平台為技術核心，透過實驗驗證累積研發成果，並以專利智財與國際合作推動商業化，穩步擴大藥物再利用布局，同時配合營運發展推進登錄興櫃的準備工作。