房仲調查：看跌房價者降至近3成 逾2成仍傾向先投資股市

信義房屋最新購屋意向調查顯示，看跌房價比例從第7波選擇性信用管制後的最高約6成，一路收斂至29%，創管制以來新低；值得注意的是，在台股熱絡的情況下，有超過2成受訪者傾向先投資股市，獲利再轉房市。

信義房屋於9月中旬針對網路會員進行第4季購屋意向調查，結果顯示，看跌房價比例為第七波信用管制以來最低，反映市場對於政策干擾逐漸淡化，且受惠AI等科技趨勢蓬勃發展，看跌比例持續收斂，不過整體市場信心也未轉多，仍中性看待房市，認為未來房價「持平」占比為42%，今年以來調查結果均站穩4成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查是在放寬管制之前，隨著央行於理監事會小幅鬆綁房市管制，如今信心面應略優於調查結果。不過房市氛圍中性的情況下，市場仍是自用當道，民眾不認為不買會更貴，合適物件與價格才能吸引買方目光。

信義房屋調查購屋時遇到的問題，39.7%認為未達理想價格，21.9%表示沒有遇到合適物件，19.7%則擔心房貸成數或利率問題，14.4%是預期房價還會修正。

至於區域房價看法部分，針對想購屋區域與未來房價預期的交叉比對結果，主要都會區以新竹反映最樂觀，看漲4成、看跌28%，可能與AI帶動園區客群收入成長有關，北部地區包括台北與新北都是看漲略多於看跌，信心程度中性略偏樂觀，台中、台南則是看跌比看漲多，反映房價上漲過後房市進入盤整期間。

而今年以來股市大漲，股房之間的資金流動受到矚目。信義房屋調查今年股市大漲是否改變購屋意願或預算，36.6%認為有需要就買、不受股市影響，另有26.2%受訪者表示先投資股市，獲利再轉房市，11.2%則表示購屋預算增加。反映當房市除了自用需求明確的買方，有相當比例還是選擇先投資機會較多的股市。