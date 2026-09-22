陽明海運：塞港難解 第4季美東運價維持高檔

展望貨櫃航運市場，陽明表示，美東航線受巴拿馬運河限航影響，運力缺口仍未完全緩解，第4季運價預期維持高檔，另今年塞港問題嚴重，未來幾年恐難解；針對部分航商重返紅海，陽明表示，審慎以對、陸續觀察。

陽明海運今天舉行線上法人說明會，陽明指出，全球塞港問題短期內難完全緩解，造成運力短缺，受到船隊擴充速度跟不上需求、異常天候，以及歐美港口勞資協商等因素影響，未來幾年塞港情況可能持續出現。

至於紅海航線是否可能恢復通行，陽明表示，「審慎以對、陸續觀察」，目前已有航商陸續宣布部分航線重返紅海，但整體緊張情勢並未明顯緩解，基於貨物及船舶安全考量，持續密切關注局勢發展，航商聯盟也做好相關評估，若安全條件允許，將逐步恢復紅海航線，後續須視情勢發展而定。

展望第4季各航線運價，陽明表示，歐美航線第4季原則上不是傳統旺季，加上塞港造成的貨量遞延，運價可能出現修正，歐洲線過往第3季為高峰、第4季走跌，今年第3季運價還是比2025年同期高；亞洲航線因進入傳統旺季，整體表現可望優於第3季。

陽明指出，美東航線運價目前維持高水準，主要受到巴拿馬運河航運限制尚未完全緩解影響，運力缺口在第4季仍偏緊，預期運價維持高檔，美西線運價也高檔，不會脫鉤。