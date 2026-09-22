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成運馬達明年攻北宜長途電巴客運 海外拚美日市場

中央社／ 台北22日電

成運汽車旗下健誠汽車總經理吳忠錫今天表示，成運自主設計製造450kW直驅中央馬達，已應用在台北基隆間電動巴士客運交通，規劃布局台北宜蘭路線電動巴士，預計2027年可實現，相關直驅馬達產品也有機會進軍美國市場以及歐洲電動遊艇領域。

關於電巴產能與海外市場進展，吳忠錫表示，成運屏東廠電動巴士年產量約1500輛，成運已在巴拉圭駐點，有30輛電動巴士運行中，並積極洽商美國和日本市場發展可能性。

成運舉行媒體聚會，吳忠錫指出，450kW直驅中央馬達由內部團隊自力研發，2025年達到量產階段，在台中廠年產量可到2000顆，已應用在國道長途電動巴士客運，目前有33輛正在台北基隆交通路線實際運行，平均單一電巴可支援400至500公里。

吳忠錫指出，成運不僅自主開發長途電動巴士用直驅馬達，也自力生產電巴底盤系統。

在其他規格直驅馬達產品，吳忠錫表示，成運在380kW直驅馬達已研發完成且進行測試階段，將應用在市區電動巴士，另外200kW直驅馬達預計明年2月研發完成，可應用在中型電動巴士。

電動巴士電池芯和電池模組方面，吳忠錫表示，成運採用日本東芝（Toshiba）的鈦酸鋰（LTO）技術，可兼顧安全性、使用性能以及使用年限等需求。

交通部與經濟部等跨部會合作，規劃2030年市區公車及公務小客車，達到百分百電動化，包括華德動能、成運汽車、鴻華先進、總盈汽車、創奕能源、中興金龍等，積極搶攻台灣和海外電動巴士市場。

北宜 客運 美日

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