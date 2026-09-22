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信用管制政策干擾淡化 看跌房價少一半、比重降至3成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，看跌房價比例從管制後最高約六成，一路收斂到第4季的29%，創信用管制以來新低。信義房屋／提供
信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，看跌房價比例從管制後最高約六成，一路收斂到第4季的29%，創信用管制以來新低。信義房屋／提供

第七波管制對房市的干擾逐漸淡化。信義房屋（9940）最新第4季購屋意向調查顯示，看跌房價比例從管制後最高約六成，一路收斂到第4季的29%，創信用管制以來新低，但信心並未轉多，42%受訪者認為房價持平，市場回到中性看待。

信義房屋針對網路會員進行最新第4季購屋意向調查，第4季調查購屋信心是第七波信用管制以來看跌房價比例最低的一次，反映市場對於政策干擾逐漸淡化，且受惠AI等科技趨勢蓬勃發展，看跌比例持續收斂，不過整體市場信心也未轉多，仍以中性看待房市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查是在央行放寬管制之前，購屋民眾信心已經從看壞轉趨中性，市場也不再絕對偏向買方或賣方市場，與當前市場氛圍相似。

不過他指出，調查呈現的仍是自用當道，民眾也不認為不買會更貴，合適的物件與價格才能吸引買方的目光。

購屋時遇到的問題，將近四成認為未達理想價格，22%表示沒有遇到合適物件，兩成則擔心房貸成數或利率問題，14%則認為預期房價還會修正。

對於未來房價看法則可發現，從第七波後最多約六成看跌房價，一路收斂到此季調查剩下29%看跌房價，此季調查29%看漲房價，另外有42%認為持平，反映現在市場信心偏向中性。

至於區域房價看法部分，針對想購屋區域與未來房價預期的交叉比對結果，主要都會區以新竹反映最樂觀，看漲4成、看跌28%，可能與AI帶動園區客收入增長有關；北部地區包括台北市與新北市都是「看漲略多於看跌」，信心上中性略偏樂觀，台中市、台南市則是看跌比看漲多，反映房價上漲過後房市進入盤整期間。

受訪者調查中，今年股市大漲是否改變購屋意願或預算，36.6%認為有需要就買不受股市影響，另外有26.2%受訪者表示先投資股市，獲利再轉房市，11.2%則表示購屋預算增加，其餘則是表示今年無購屋想法或不清楚，反映出當房市除自用需求明確的買方外，有相當比例還是選擇先投資機會較多的股市。

信義房屋最新第4季購屋意向調查，是在9月10日至14日針對網路會員進行問卷調查，共計2,451份統計樣本資料。

信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，購屋時遇到的問題，將近四成認為未達理想價格，22%表示沒有遇到合適物件，兩成則擔心房貸成數或利率問題，14%則認為預期房價還會修正。信義房屋／提供
信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，購屋時遇到的問題，將近四成認為未達理想價格，22%表示沒有遇到合適物件，兩成則擔心房貸成數或利率問題，14%則認為預期房價還會修正。信義房屋／提供

信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，今年股市大漲是否改變購屋意願或預算，36.6%認為有需要就買不受股市影響，另外有26.2%受訪者表示先投資股市，獲利再轉房市，11.2%則表示購屋預算增加。信義房屋／提供
信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，今年股市大漲是否改變購屋意願或預算，36.6%認為有需要就買不受股市影響，另外有26.2%受訪者表示先投資股市，獲利再轉房市，11.2%則表示購屋預算增加。信義房屋／提供

信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，針對想購屋區域與未來房價預期的交叉比對結果，主要都會區以新竹反映最樂觀，看漲4成、看跌28%，可能與AI帶動園區客收入增長有關。信義房屋／提供
信義房屋最新第4季購屋意向調查顯示，針對想購屋區域與未來房價預期的交叉比對結果，主要都會區以新竹反映最樂觀，看漲4成、看跌28%，可能與AI帶動園區客收入增長有關。信義房屋／提供

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