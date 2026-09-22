台灣生技醫療打造護體神山 串聯大馬與東協供應鏈

從疫苗、癌症檢測到智慧病房，全球醫療供應鏈重組之際，台灣生技與智慧醫療產業今天在馬來西亞設置智慧韌性醫療展示區，串聯台馬生醫產業與東南亞供應鏈，助攻台灣生技打造「護體神山」。

台灣半導體產業享譽全球，「護國神山」也成為台灣科技實力的象徵；副總統蕭美琴日前表示，期待生技產業成為「護體神山」，讓台灣的能力與技術被世界看見，政府將從人才培育、產業支持及創造國際合作機會等面向，協助企業投入長期研發。

為深化台馬智慧醫療、生技醫藥產業合作及醫療供應鏈韌性，這項展示專區由財團法人生物技術開發中心攜手經濟部生技醫藥產業發展推動小組、台馬醫藥生態系中心及中華生技醫藥行業協會共同推動。

展示專區採常態展示及企業對企業（B2B）商務對接模式，集結台灣藥品、醫療器材及智慧醫療解決方案，透過大馬在地醫療通路推動市場合作，作為台灣生醫產品進入馬來西亞及東協醫療市場的據點。

現場涵蓋疾病預防、檢測、治療及住院照護，除腸病毒71型疫苗、流感疫苗及破傷風類毒素疫苗，也有整合多項生命徵象、支援一般病房監測及遠距醫療的智慧生理監視器，以及肺癌關聯抗原體外檢測及尿液採集技術。

台灣生技業者並展示肝素鈉及抗凝血藥物，及傳染病、血液病毒學、腫瘤標記及基因檢測等解決方案，呈現台灣生技產業從疫苗、疾病診斷到智慧照護的多元應用。

馬來西亞近年面臨糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病挑戰，如何透過數位科技提升醫療品質及效率，成為醫療體系轉型的重要課題。大馬衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）先前表示，大馬醫療須從追求服務「數量」，轉向重視醫療「價值」，並透過數位科技提升醫療品質與效率。

馬來西亞醫療生技協會（MHBA）會長曾裕程（Chen Choon Huong）今天接受中央社記者訪問指出，大馬醫療數位化目前可從3大領域切入，包括遠距醫療與居家健康檢測、電子病歷互通與智慧醫院系統，以及預防醫學與高品質製藥。

他表示，大馬大型醫院設備與服務相對完善，但部分地區醫療資源仍不足，遠距醫療及居家健康檢測可補足區域落差；電子病歷與智慧醫院系統在私立醫療院所及診所也仍有升級空間。

曾裕程認為，馬來西亞具多元族群、多語言環境及醫療旅遊優勢，可成為台灣生技醫療進入東協的重要樞紐，但業者仍須克服法規、文件及在地通路等門檻，順利布局東協的醫療產業。

台馬醫藥生態系中心董事長陳建州表示，未來將持續透過企業常態展示與深度B2B商務對接，連結大馬醫療生技協會及當地醫療通路，協助台灣醫藥及醫材產品拓展馬來西亞與東協市場。

他認為，透過在地通路及跨國合作，可進一步讓台灣生技、製藥及智慧醫療走入東南亞市場，擴大台灣生醫產業的國際布局。