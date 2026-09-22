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參與衛福部健康幣政策 永悅健康推數位健康服務與健行筆記

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

衛生福利部推動「健康幣」，鼓勵民眾參與預防保健及健康管理。數位健康資訊服務商永悅健康-創（7835）參與健康幣政策規劃與推廣，結合數位健康服務、獎勵機制設計及豐富的民眾溝通經驗，協助將政府政策轉化為容易理解、方便參與的健康行動。

同時，旗下戶外運動服務平台「健行筆記」亦積極配合運動部「運動幣」政策，響應推廣健行，響應「#揮汗有禮」活動，串連健檢、篩檢到日常運動，以數位力量實踐「健康台灣」願景。

在健康幣政策中，永悅健康（H2U）參與健康行為獎勵機制設計及數位服務建置，協助民眾更便利地參與成人預防保健、癌症篩檢及疫苗接種等各項健康行為任務。H2U表示，政策要發揮長期效益，除了提供參與誘因，也要讓民眾知道如何開始，並在使用過程中獲得必要協助。

在運動幣推廣方面，H2U 「健行筆記 APP」亦同步應援運動部推出的「#揮汗有禮」全民運動獎勵機制。健行筆記透過健行路線、活動及社群服務，鼓勵民眾從步行與健行培養運動習慣。

無論是平日爬山、健走或慢跑，民眾只要透過健行筆記 APP 記錄運動軌跡，並將APP中可清楚辨識運動日期、時間或距離的紀錄畫面截圖，上傳至揮汗有禮活動網站，也可以獲得對應的激勵回饋。H2U並設置客服團隊，協助民眾解決參與活動時遇到的問題，降低數位工具的使用門檻。

H2U永悅健康創辦人暨執行長陳俊嘉表示：「『健康台灣』需要政策帶動，也需要讓民眾願意使用、持續參與的服務。很榮幸能參與衛福部健康幣的推動，並透過健行筆記響應運動部的運動政策。H2U將持續結合數位平台與健康內容的經驗，讓預防保健和日常運動成為人人都能做得到的簡單選擇。」

健康幣 健行 衛福部

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