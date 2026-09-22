永道展望第4季 營運回溫

欣陸投控（3703）旗下欣達環工22日宣布，獲評為「新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用BTO案」最優申請人，並已完成議約程序。欣陸投控表示，本案預估投資金額約84.5億元，興建及特許期合計約18.5年，欣達環工已完成議約，並於今日取得再生水經營業許可，後續將負責本案污水處理、再生水及取輸配水相關設施的建置與營運。

2026-09-22 11:35