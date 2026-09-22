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永道展望第4季 營運回溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

無線射頻識別（RFID）永道-KY（6863）表示，由於第3季受歐美暑休影響為營運較淡季節，展望第4季客戶恢復拉貨營運將回溫。

永道-KY應群益金鼎證券邀請舉辦法說會指出，2026年營收成長主要來自新客戶放量，多為過去2至4年布局的案子開花結果，並非單一大型新訂單。亞洲市場成長速度超出原先預期，尤其南亞國家表現突出。既有客戶訂單，多已於2025年第4季簽訂。

永道-KY看好未來五年零售與服飾仍為最大應用領域，但成長率最快者為物流與零售（尤其生鮮產品）。與藍芽結合的新形態產品已在美國500家門店部署，目標2026年底擴充套件至4,600家門店。

永道-KY強調，越南廠的投資腳步未停，但發展方向有所調整，將於下次法說會進一步說明。

群益 營收 歐美

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